Tak, tak, tak! Polska w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich

Polskie siatkarki są już w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu! Środowy mecz z Kenijkami był dla Biało-Czerwonych spacerkiem - zakończył się on w 59 minut. Zespół Stefano Lavariniego w niedzielę rozegra ostatni mecz grupowy przeciwko Brazylii i będzie to spotkanie o pierwsze miejsce w grupie. To pierwszy raz w XXI wieku, kiedy Polki zagrają w ćwierćfinale igrzysk.

3 TVP Sport Otwórz galerię Na Gazeta.pl