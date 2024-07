Dramat, koszmar, katastrofa! Francja stoi nad przepaścią. Trzy mecze, zero zwycięstw

Francuscy kibice w ostatnich latach mogli polegać na swoich piłkarzach ręcznych jak na Zawiszy. Tamtejsza reprezentacja w XXI wieku nie ma sobie równych na wszystkich imprezach międzynarodowych - również na igrzyskach olimpijskich. Francuzi przywozili złoto z Pekinu, Londynu i Tokio. W Rio de Janeiro ustąpili jedynie Duńczykom. W Paryżu u wielkich dominatorów najwyraźniej coś się zacięło. Choć trudno w to uwierzyć, Francuzom realnie grozi odpadnięcie już po fazie grupowej.

Dramat francuskich piłkarzy ręcznych. Wciąż nie mogą wygrać. Trzecia wpadka w Paryżu

Zawodnicy prowadzeni przez Guillaume'a Gille'a przegrali dwa pierwsze mecze w turnieju olimpijskim w Paryżu i to dość wyraźnie. Najpierw lepsi okazali się Duńczycy (37:29), a potem Norwegowie (27:22). Przełamanie miało przyjść więc w spotkaniu numer trzy - tym bardziej że rywalem była reprezentacja Egiptu...

Egipt w ostatnich latach pokazał, że jest bardzo solidną ekipą. Ostatnie dwie edycje mistrzostw świata kończył na siódmym miejscu, a na igrzyskach w Tokio zajął czwartą pozycję. Nie mniej do poziomu Francuzów jeszcze mu daleko. Tymczasem szczypiorniści z Afryki od samego początku zaskoczyli. Szybko odskoczyli na dwa gole przewagi, ale gospodarze błyskawicznie wyrównali. Po 20 minutach pierwszej połowy przytrafił im się jednak kompletny zastój. Przez ostatnie 10 minut Francuzi byli w stanie rzucić tylko dwie bramki i od stanu 10:9 dla Egiptu zrobiło się 14:11. Francuską bramkę wręcz zbombardowali Omar Yahia i Ahmed Adel i sytuacja przed drugą połową stała się dla gospodarzy niewesoła.

Francuzi uciekli spod topora, ale problem pozostał. Blisko kompromitacji na igrzyskach w Paryżu

Po przerwie Egipt jeszcze powiększył przewagę do czterech bramek. Francuzi zaczęli jednak mozolnie odrabiać straty. Po 12 minutach doprowadzili do remisu 19:19 po kontrataku Remiliego. Później Egipt znów odskoczył na dwa gole i na pięć minut przed końcem wydawało się, że będziemy świadkami kolejnej sensacji. Francuzi zagrali jednak do końca i dosłownie w ostatniej chwili bramkę na wagę końcowego remisu 26:26 rzucił Ludovic Fabregas.

Remis dał Francuzom pierwszy punkt w tym turnieju, ale ich sytuacja w tabeli nadal wygląda dramatycznie. Są na przedostatnim piątym miejscu w grupie B. Wyprzedzają tylko Argentynę, która wciąż nie zdobyła punktu. Awans do ćwierćfinału przysługuje zaś czterem najlepszym ekipom z każdej z dwóch grup. Wygląda więc na to, że o "być albo nie być" Francuzów w turnieju zadecyduje niedzielny mecz z Węgrami, które do tej pory pokonały jedynie Argentynę. Z ekipą z Ameryki Południowej Francja zagra w piątek 2 lipca.