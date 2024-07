Najmłodsze państwo świata liczyło na sensację. Zagrali z USA

Najpierw uderzył LeBron James, który szybko zdobył osiem punktów. Po nim zaatakował Kevin Durant, który w 11. minucie miał ich już dziewięć. A za nimi pobiegli kolejni – Derrick White, Bam Adebayo, Tyrese Haliburton... Po pierwszej kwarcie było 26:14, a do przerwy 55:36. Początkowo zanosiło się na to, że w tym meczu emocji - a tym bardziej sensacji - jednak nie będzie.

Amerykanie zaczęli świetnie, bo byli do tego meczu odpowiednio przygotowani mentalnie. - Musimy mieć odpowiedni poziom lęku – powtarzali przed środowym spotkaniem, mając na myśli utrzymanie wysokiego poziomu koncentracji. Swój pierwszy mecz na igrzyskach z silną Serbią wygrali pewnie, 110:84, ale dwa tygodnie wcześniej, w spotkaniu kontrolnym, pokonali Sudańczyków tylko 101:100 po zwycięskich punktach Jamesa w ostatnich sekundach. 39-letni gwiazdor cieszył się potem z takiego przetarcia, choć jego zespół był o krok od upokarzającej porażki.

Najmłodsze państwo świata liczyło na sensację

Upokarzającej, bo choć Sudan Południowy od dwóch lat rośnie w siłę w koszykarskim świecie, to na salonach wciąż jest kopciuszkiem. Samo państwo - najmłodsze na świecie - powstało ledwie 13 lat temu, w 2011 roku, kiedy odłączyło się od Sudanu. Ten region Afryki Wschodniej, przez który przepływa Nil, brutalnymi konfliktami targany jest od lat 50. XX wieku. Dwie wojny domowe i konflikt w Darfurze przyniosły miliony ofiar i rzesze przymusowych przesiedleńców. Koszykarska reprezentacja w dużej mierze składa się z chłopaków wychowanych lub urodzonych w obozach uchodźców w Kenii, Ugandzie czy Etiopii, synów emigrantów do Australii, USA czy Egiptu.

W 2021 roku Sudan Południowy zadebiutował w mistrzostwach Afryki, w 2023 po raz pierwszy wystąpił w mistrzostwach świata. Zajął tam 17. miejsce i jako najlepsza drużyna Afryki wywalczył awans na igrzyska. W debiucie Sudańczycy pokonali 90:79 Portoryko i z wiarą w sensacyjny sukces podeszli do spotkania z USA.

W środę od faworyta igrzysk naszpikowanego gwiazdami NBA w pierwszej połowie odbili się jednak jak od ściany. Przez pierwsze 20 minut na nic zdały się dobre warunki fizyczne, atletyzm i ambicja sudańskich koszykarzy. Choć żaden z nich nie gra obecnie w NBA, to kilku o amerykańską ligę się otarło, doświadczenie z niej ma sztab trenerski w osobach Royala Iveya i Luola Denga. Ten amerykański sznyt w sudańskiej drużynie jest widoczny, ale w środę najlepiej widać go było w trzeciej kwarcie.

Sudan Południowy wygrał, ale tylko jedną kwartę

Amerykanie do przerwy prowadzili różnicą 19 punktów i na początku drugiej połowy nie forsowali tempa. Sudańczycy próbowali gonić, dwie celne trójki Bula Kuola zmniejszyły straty do 46:60, co zmusiło Steve'a Kerra, trenera USA, do wzięcia przerwy na żądanie. Ale to nie pomogło, bo rywalom wpadały kolejne trójki: Nuniego Omota, byłego gracza Trefla Sopot, czy JT Thora. W połowie trzeciej kwarty było tylko 62:52 dla USA, co oznaczało, ze Sudańczycy odrobili aż 11 punktów, bo w 22. minucie przegrywali 36:57.

Amerykański atak, który na moment się zaciął, w końcówce tej części odblokował nieco Anthony Edwards, porównywany nawet do Michaela Jordana młody gwiazdor Minnesota Timberwolves. Zdobył sześć punktów, przewaga USA znów wzrosła. Po trzech kwartach było 73:57, choć trzeba zauważyć, że te 10 minut to Sudańczycy wygrali 21:18. I próbowali gonić jeszcze w ostatniej części - osiem minut przed końcem było 66:77. Ale potem czyściutką trójkę trafił Durant, efektowny wsad zaprezentował Anthony Davis, Amerykanie znów uciekli rywalom. Ostatecznie wygrali 103:86 - 18 punktów dla zwycięzców zdobył Adebayo, 14 Durant i 13 Edwards. James rzucił 12, miał siedem zbiórek i pięć asyst, ale także sześć strat. Dla Sudanu Południowego aż 24 punkty zdobył Omot.

Zwycięstwo Amerykanów oznacza, że z bilansem 2-0 zapewnili sobie awans do ćwierćfinału i pierwsze miejsce w grupie C. Szans na awans nie ma już Portoryko (0-2), natomiast Sudańczycy i Serbowie, którzy mają identyczne bilanse 1-1, w sobotę 3 sierpnia zagrają o drugie miejsce w grupie i awans do najlepszej ósemki turnieju. Warto jednak zaznaczyć, że przegrany nie straci szans na miejsce w ćwierćfinale - z trzech czterozespołowych grup awans do niego uzyskają po dwie czołowe drużyny i dwie najlepsze z trzecich miejsc.