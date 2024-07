Świątek kontra Collins. Jest mocna odpowiedź Polki!

To był świetny, zacięty mecz. Po ponad dwóch godzinach walki Iga Świątek złamała rywalkę i wywalczyła awans do strefy medalowej igrzysk olimpijskich Paryż 2024.

Collins najwyraźniej nie mogła pogodzić się z porażką. Do strefy mieszanej przyszła bardzo zdenerwowana. Dziennikarzom skarżyła się, że podczas toczonego w upale meczu brakowało zimnej wody. Mówiła, że miała udar słoneczny i kontuzję mięśni brzucha. I że z tego powodu nie dograła meczu. A przede wszystkim zaatakowała Świątek.

- Powiedziałam Idze, że nie musi być nieszczera w kontekście mojej kontuzji. Dużo dzieje się przed kamerą czy wśród ludzi, ale to, co dzieje się w szatni to inna sprawa. Nie potrzebuję nieszczerości. Nie potrzebuję fałszu - mówiła Collins.

Świątek zapewnia: nie zrobiłam nic wbrew przepisom

Collins mówiła też, że była usztywniona niesamowicie długą przerwą toaletową i innymi gierkami Igi. Świątek poszła na taką przerwę po drugim secie. Rzeczywiście długo nie wracała – aż zniecierpliwiona publiczność zaczęła buczeć i gwizdać.

Na pewno część swoich pretensji Amerykanka przekazała Idze po meczu, od razu na korcie. Widać, że Świątek była tym bardzo zaskoczona.

Iga nie chce cytować, co powiedziała jej rywalka. A całą sytuację komentuje tak: - No cóż... Nigdy nie zrobiłam nic niemiłego w jej kierunku. Właśnie chciałam jej pogratulować udanej kariery, bo wszyscy wiemy, że to jej ostatni rok. Szczerze: nie wiem, o co jej chodziło. Nie miałyśmy żadnych interakcji, które mogłyby coś takiego spowodować - mówi Polka. I dodaje: - Spytałam ją, czy jest OK, bo nie wiedziałam, czego ma kontuzję. Zadałam jej pytanie, niczego nie stwierdziłam. Nie było niczego, po czym mogłaby uznać, że jestem nieszczera.

Kiedy mówimy Idze, że źródłem pretensji rywalki mogła być przerwa toaletowa, na jaką udała się Świątek, w odpowiedzi słyszymy: - Nie wiem, nie będę gdybać. Zazwyczaj na turniejach czas na zmianę ubrania to jest pięć minut. Tutaj zapytałam pani, która mnie eskortowała, ile mam czasu, a pani odpowiedziała, że tutaj nie liczą czasu, że po prostu mam wyjść wtedy, kiedy uważam. Wykorzystałam przerwę, żeby się przebrać i schłodzić. Szczerze mówiąc, nie wiem, ile czasu to trwało i wróciłam na kort. Nie zrobiłam nic wbrew przepisom. Słyszałam reakcję trybun, ale nie brałam tego do siebie, bo nie jest łatwo grać w takich warunkach, w tak wysokiej temperaturze. Skupiałam się na tym, co jest dla mnie najważniejsze: żeby wrócić w jak najlepszej dyspozycji na kort. Jeśli kibice się zirytowali, to z jednej strony ich zrozumiem, a z drugiej nie mam na to wpływu, więc po prostu skupiłam się na sobie.

Na koniec pytamy o jeszcze jedną skargę Collins z długiej listy. Mianowicie o narzekanie na brak zimnej wody na korcie - podobno takiej brakowało jej dzień wcześniej, gdy grała swój mecz w samo południe. – Ta woda, która jest z dozowników, jest zimna. Może nie jest lodowata, ale jest zimna. Nie wiem, co mam powiedzieć – kończy wątek Iga.

Świątek przestaje żyć aferą. Teraz półfinał!

Po zwycięstwie nad Collins w czwartkowym półfinale Świątek zmierzy się Qinwen Zheng (numer 7 w rankingu WTA).

- Z Qinwen na pewno będzie ekscytujący mecz. Myślę, że obie w tym sezonie prezentujemy bardzo dobry poziom, na pewno obie zasłużenie jesteśmy w półfinale i na pewno nie będzie łatwo. Ale skoncentruję się na sobie, przygotujemy się taktycznie – zapowiada Iga.