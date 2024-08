Niesmaczne zachowanie Collins. Po tych słowach trudno wierzyć w przypadek

Mogliśmy spodziewać się, że to będzie najtrudniejszy dotychczas pojedynek dla Igi Świątek w tegorocznym turnieju olimpijskim. Danielle Collins to dziewiąta tenisistka świata, która w ostatnich miesiącach prezentuje się najlepiej w karierze. W drugim secie z Igą pokazała, że momentami bywa nie do zatrzymania.

Problem Amerykanki polegał na tym, że na początku trzeciego seta została zneutralizowana przez Polkę. Gra Collins przestała się układać, a pod koniec pierwszego gema decydującej partii trafiła piłką Świątek w żebra. Celowo czy nie? To pytanie - przynajmniej na razie - bez jasnej odpowiedzi.

Tenisiści podejmują na korcie decyzje w ułamku sekundy. Amerykańska zawodniczka i tak nie przyzna się, jeśli celowała w Polkę. Faktem jest jednak, że w tej dyscyplinie przyjęło się, że takiej sytuacji - gdy rywalka stoi tuż przy siatce, a masz okazję ją minąć - zagrywasz tak, by jej nie trafić. Oczywiście: jeśli przypadkiem trafi się w rywala lub rywalkę, nie jest to uznawane za nielegalne, ale z pewnością nie jest eleganckie.

Incydent przy siatce

Piłka posłana przez Danielle Collins była bardzo mocna, Iga Świątek musiała przykucnąć i poczekać, aż ból trochę ustąpi. Amerykanka szybko przeszła przez siatkę, podeszła przeprosić rywalkę. Jednak czy były to przeprosiny szczere?

Collins przez lata słynęła z mało kulturalnych zachowań na korcie. Nieraz zdarzało jej się krzyczeć "come on" po błędzie przeciwniczki. Pamiętamy też, jak kłóciła się rok temu w Montrealu na korcie z Marią Sakkari po jednej z akcji.

Można byłoby uznać, że trafienie Polki piłką w meczu o awans do fazy medalowej to kwestia przypadku, gdyby nie sceny, jakie rozegrały się tuż przed i po zakończeniu środowego spotkania. Collins przy stanie 0:4 wzięła przerwę medyczną, wróciła na jednego gema, a potem nagle poddała pojedynek. Oficjalnie z powodu kontuzji mięśni brzucha, choć dziennikarzom mówiła też, że dopadł ją w trakcie spotkania udar cieplny.

Ten krecz musi budzić tym większe zdziwienie, jeśli dodamy, że godzinę po meczu ze Świątek Collins podeszła do pojedynku 1/8 finału olimpijskiego debla w parze z Desirae Krawczyk. Amerykanki przegrały z ukraińską parą Ludmiła Kiczenok, Nadia Kiczenok 6:3, 4:6, 7:10.

Po ostatniej piłce Collins podeszła do Świątek i chwilę tłumaczyła jej coś, czego nie usłyszeliśmy. Widzieliśmy jednak zaskoczoną minę naszej tenisistki. - Powiedziałam Idze, że nie musi być nieszczera. Iga udaje, jest fałszywa - cytował później Łukasz Jachimiak ze Sport.pl amerykańską zawodniczkę z jej konferencji prasowej. Nie wiadomo, co Collins miała na myśli. - Nie wiem, o co jej chodziło - powiedziała Iga.

Ta wypowiedź, a wcześniej błąd z ręcznikiem (pomyliła miejsca, gdzie go odłożyć) i zachowanie przy trafieniu piłką łączą się jednak w całość. Nie musimy podejrzewać Collins o złe intencje i chęć uderzenia Igi Świątek, ale pomeczowe słowa nie pozwalają nam takiego scenariusza wyrzucić z głowy.

Niesmak pozostanie

Tym bardziej że podobne sytuacje z uderzeniem przeciwnika piłką zdarzają się na korcie częściej w deblu, gdy po obu stronach siatki stoi po dwóch zawodników, jest mniej czasu na reakcję. Wtedy o przypadkowe trafienie dużo łatwiej. Tutaj niesmak pozostanie duży. Pozostaną też wątpliwości, co chciała ugrać Amerykanka. To zachowanie obróciło się bowiem przeciwko Collins.

Świątek po incydencie w pierwszym gemie ostatniego seta podniosła się, zaczęła grać jeszcze lepiej i w pełni zasłużenie awansowała do półfinału. Nie dała się wyprowadzić z równowagi i to jest najcenniejsze w tej historii. W meczu o awans do olimpijskiego finału zmierzy się z Zheng Qinwen z Chin. Transmisja w Eurosporcie i Max, relacja w Sport.pl.