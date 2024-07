Wiemy, co ze Świątek po groźnym uderzeniu Collins. "Nie mogłam oddychać"

Iga Świątek awansowała do półfinału igrzysk olimpijskich w Paryżu! Polka wygrała z Danielle Collins, która poddała mecz przy wyniku 6:1, 2:6, 4:1 dla polskiej tenisistki. Na początku trzeciego seta doszło do groźnie wyglądającej akcji, gdy Amerykanka zdecydowała się uderzyć prosto przed siebie, trafiając w Świątek.

Iga Świątek powiedziała o akcji z trzeciego seta

O tym zdarzeniu Świątek powiedziała w rozmowie pomeczowej z TVP Sport. - Czy zagrała celowo? Nie będę tego oceniać. Tylko ona to wie. Nawet jeśli by tak było, to nigdy by tego nie przyznała. [...] Trochę mnie przytkało, ale szybko wróciłam. Dostałam dosłownie na środku, tuż pod żebra. Wszystko już dobrze. Przez kilka sekund nie mogłam oddychać, ale wszystko wróciło do normy, więc nie ma sprawy - przekazała Świątek.

- Czy spodziewałam się, że Collins podda mecz? Nie, bo szczerze mówiąc, nie wiedziałam, co jej dolega. Miała przerwę medyczną poza kortem, więc totalnie nie wiedziałam, jaką ma kontuzję. Nie spodziewałam się, że tak to się skończy - dodała.

- Co mi powiedziała po meczu? Nie chcę wnikać w szczegóły. Jak chcecie, to spytajcie się jej. Dla mnie to była bardzo dziwna wymiana zdań. Totalnie się tego nie spodziewałam. Chciałam jej życzyć wszystkiego dobrego ze względu na to, że jest to jej ostatni rok na tourze. Na pewno nie było jej łatwo zakończyć mecz w takim sposób. Chciałam jej życzyć wszystkiego dobrego. Wolę nie wdawać się w szczegóły - powiedziała dyplomatycznie tenisistka, odnosząc się z sytuacji z końca meczu, gdy Collins podeszła do Polki i powiedziała jej kilka słów.

W półfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu Iga Świątek zmierzy się z Chinką Qinwen Zheng. Obie panie grały ze sobą dotychczas sześciokrotnie i każde z tych spotkań zakończyło się wygraną 23-latki. Ten mecz zostanie rozegrany w czwartek 1 sierpnia.