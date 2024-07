Mistrzynie olimpijskie w tarapatach. Pięciosetowy dreszczowiec w Paryżu

Rywalizacja siatkarek w fazie grupowej igrzysk w Paryżu powoli wkracza w decydującą fazę. Jeszcze w środę wieczorem Polki zagrają z Kenią, a początek meczu o 21.00. O godzinie 17.00 rozpoczęło się z kolei hitowe starcie między broniącymi złota Amerykankami a brązowymi medalistkami Serbkami. Był to ważny mecz w kontekście awansu do ćwierćfinału.

Amerykanki prowadziły i potem wydarzyło się to. Sceny w Paryżu

Obie drużyny przystępowały do meczu w odmiennych nastrojach. Serbki gładko ograły reprezentację Francji 3:0, z kolei Amerykanki męczyły się z Chinkami i ostatecznie przegrały po tie-breaku. Brązowe medalistki z Tokio w przypadku zwycięstwa mogły zapewnić sobie awans do ćwierćfinału. Dla Amerykanek mecz był kluczowy w kontekście pozostania w grze o dwa czołowe miejsca w grupie.

Spotkanie rozpoczęło się lepiej dla siatkarek ze Stanów Zjednoczonych, które od początku wyglądały nieco lepiej i po kilkunastu minutach prowadziły już 1:0 po zwycięstwie 25:17. Od początku partii utrzymywały kilkupunktową przewagę. Podobnie wyglądało to w secie drugim. Mistrzynie olimpijskie w pewnym momencie miały pięć punktów przewagi! Set zakończył się wynikiem 25:20.

Kiedy wydawało się, że zawodniczki ze Stanów pewnie zmierzają po wygraną w meczu za trzy punkty. Wówczas przebudziła się Tiana Bosković, liderka Serbek. Brązowe medalistki olimpijskie wróciły do meczu i wygrały trzecią partię do 20.

Czwarty set był popisem Serbek. Te od początku budowały przewagę nad Amerykankami i bardzo szybko, bo w 21 minut doprowadziły do tie-breaka! A ten był niezwykle emocjonujący. Rozpoczął się od gry "punkt za punkt". Do pewnego momentu. Serbki wypracowały dwupunktową przewagę, jednak Amerykanki szybko wyrównały. W końcówce doszło do nieprawdopodobnego dreszczowca. Amerykanki miały aż pięć piłek meczowych i wykorzystały dopiero piątą z nich! Partia zakończyła się wynikiem 17:15 i ostatecznym zwycięstwem złotych medalistek z Tokio 3:2!

Dla Amerykanek było to bardzo ważne zwycięstwo w kontekście awansu do ćwierćfinału. Siatkarki z USA przegrały bowiem pierwszy mecz z Chinami 2:3 i w przypadku kolejnej porażki mogłoby być im bardzo ciężko awansować z dwóch pierwszych miejsc w grupie i wtedy musiałyby oglądać się na inne rywalki. A tak wciąż są w grze o bezpośredni awans.