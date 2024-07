Świątek wygwizdana na korcie. Bez litości. "Zjesz ją!"

Dziesięć minut gry wystarczyło, żeby Iga Świątek zagrała może nawet 10 dobrych akcji, żeby wyszła na prowadzenie 3:0 i żeby dała wszystkim nadzieję, że to będzie pewna „Jazda" po swoje. Tak to się zaczęło. A skończy się walką Polki o olimpijski medal! Po drodze z wybojami i mnóstwem nerwów najlepsza tenisistka świata pokonała Danielle Collins (6:1, 2:6, 4:1, 30:15 i krecz Amerykanki) i dojechała już do półfinału igrzysk olimpijskich Paryż 2024!

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Iga Świątek wywalczy medal na igrzyskach olimpijskich? "Jestem o nią spokojny"

Collins jest obecnie dziewiątą tenisistką rankingu WTA. Gra świetny sezon. Do środowego starcia z Igą miała w tym roku 42 mecze wygrane i tylko 12 przegranych (Iga 50-5). Takiego bilansu nie wykręciła nigdy wcześniej. A trochę już w tenisa gra. Ta 30-latka ma zamiar z końcem roku pożegnać się ze sportem. Na pewno miała ochotę wywalczyć olimpijski medal. Ale miała pecha, bo na jej drodze stanął ktoś, kto tego krążka pragnie jak chyba nikt inny na świecie.

Papa Świątek już prawie ma to, co chciał

Iga Świątek to córka Tomasza Świątka. Dla olimpijskiej opowieści o Idze to jest nawet ważniejsze niż fakt, że ona wygrała już cztery turnieje Roland Garros, a ten olimpijski toczy się właśnie na kortach Roland Garros.

Papa Świątek w 1988 roku wystartował na igrzyskach w Seulu. Z kolegami z wioślarskiej czwórki podwójnej zajął siódme miejsce. Jego osada wygrała finał B. Z tak znakomitym czasem, że dałby brązowy medal. Oczywiście trudno w wioślarstwie porównywać czasy dwóch całkiem różnych wyścigów. Ale nietrudno zrozumieć, że ojciec, który pragnął olimpijskiego medalu, to pragnienie przekazał córce.

Podobno papa Świątek wybrał córkom – Idze i jej starszej siostrze Agacie – sport indywidualny. Żeby tylko od nich zależało, co osiągną. Agata też była tenisistką. Podobno bardzo pracowitą, ale trochę mniej utalentowaną i nie z takim zdrowiem jak Iga. W każdym razie: Iga jest tu gdzie jest, wygrała już mnóstwo różnych wielkich rzeczy i zarobiła całe mnóstwo pieniędzy, ale marzy o tej jednej, której jeszcze nie ma. Pamiętamy, jak na igrzyskach w 2021 roku przegrała z Paulą Badosą już w drugiej rundzie i płakała tak, jakby skończył się świat, prawda?

Collins zaimponowała i okrutnie postraszyła

Teraz świat jest u jej stóp. Iga to wie i korzysta ze wspaniałej formy, jaką wypracowała i z odporności, w jaką się uzbroiła przez te trzy lata między Tokio a Paryżem.

Długo wydawało się, że wobec takiej bazy Świątek w olimpijskim ćwierćfinale nie będzie miało znaczenia to, że Collins to tenisistka groźna dla wszystkich. Że płasko i mocno bije. I że jest zadziorna, jak mało kto.

Po zaledwie 25 minutach meczu Iga prowadziła już 5:1 i serwowała. Wtedy chyba na chwilę się rozprężyła i dlatego niespodziewanie przegrywała 0:40. Ale gdy niemal pełne trybuny Court Suzanne Lenglen troszkę się ożywiły, licząc, że może jednak w tym meczu będą emocje, Iga znów podkręciła tempo i odjechała. Wygrała pięć piłek z rzędu, zakończyła seta wynikiem 6:1 i po równych 30 minutach pobiegła na chwilę przerwy.

Kiedy Świątek biegła do swojej ławeczki, Collins ciężko stąpała do swojej. Wydawało się, że jest bardzo zmęczona (ona gra na tych igrzyskach również debla) i jeszcze bardziej zniechęcona. Ale to był jej ósmy mecz ze Świątek i ona pokazała, że bardzo nie chce przegrać już siódmy raz. Po 20 minutach twardej walki w drugim secie Danielle wyszła na prowadzenie 3:0! Bardziej nerwowym kibicom Polki na pewno przypomniało się wtedy, jak pół roku temu Iga wygrała z tą rywalką dopiero po trzysetowym horrorze w Australian Open. Albo jak dwa i pół roku temu – również w Melbourne – to Amerykanka była górą, w wielkoszlemowym półfinale.

Ale teraz dla Igi stawka była wyższa niż nawet te wielkoszlemowe. Przy 0:3 w drugim secie Świątek zachowała spokój. To było najważniejsze. Collins się rozpędziła i imponowała zwłaszcza serwisem. Wydawało się, że trudno będzie ją dogonić z tego zaskakującego 0:3. Ale Świątek szła po to krok po kroku. Zmniejszyła liczbę błędów i zaczęła podejmować lepsze wybory taktyczne. Gdy jeszcze w górze była piłka dla Igi na 2:4, Danielle już krzyczała coś w rodzaju "Ajjj!" – jakby wiedziała, że zagrała za łatwo i że się nie wybroni. Po chwili krzyczeli polscy kibice. "Dawaj Iga, teraz łamiemy!". Nic z tego – tak swoją rakietą i swoim serwisem szybko odpowiedziała Collins.

Przy wyniku 2:5 można było wspominać, jak Iga właśnie z takiego stanu wróciła w maju w decydującym secie meczu z Naomi Osaką. Tamto spotkanie drugiej rundy Roland Garros otworzyło Idze drzwi do ostatecznego triumfu, wzmocniło ją, dało odporność na dalsze rundy. Teraz też zrobiło się naprawdę gorąco. Przy 2:5 i 30:40 Świątek obroniła setbola. Po chwili po autowym serwisie Iga zaczęła kłócić się z sędzią, twierdząc, że trafiła serwisem. Niestety, coraz częściej nie trafiała, nawet w najprostszych sytuacjach. A Collins coraz częściej grała na jeden strzał. I coraz bardziej raniła faworytkę. Raniła także dosłownie, bo na początku trzeciego seta trafiła Igę mocno piłką prosto w brzuch. Collins od razu przeszła na drugą stronę siatki i wraz z sędzią zbliżyła się do Polki. Świątek miała w oczach łzy.

Wracając jeszcze do drugiego seta - trzeba powiedzieć, że po słabym pierwszym Collins w drugim była świetna. I że przy wyniku 6:1, 2:6 na trybunach nie było chyba ani jednego Polaka, który nie bałby się decydującego seta.

Od gwizdów i buczenia do "Hip, hip, hip, Iga!"

Przed decydującą rozgrywką Świątek swoim zwyczajem zeszła na dłuższą przerwę. Była tak długa, że część kibiców zaczęła gwizdać i buczeć, chcąc chyba w ten sposób pospieszyć naszą tenisistkę. Kilka minut później z trybun poniosło się polskie: „Iga, zjesz ją!". To była reakcja na przełamanie, jakie Świątek wypracowała sobie już w pierwszym - też dosłownie bardzo bolesnym dla siebie - gemie. W nim panie rozegrały 13 punktów (najkrótsze gemy składają się z czterech). „Hip, hip, hip, Iga! Hip, hip, hip, Iga!" – skandowali już chyba francuskojęzyczni kibice, gdy Świątek podwyższyła prowadzenie w decydującej partii na 2:0. „Jazda!" – odpowiadała Iga.

I teraz już nie dała się zatrzymać. "Iga, Iga, Iga" – kibice długo skandowali imię najlepszej z najlepszych, gdy ta drugi raz w trzecim secie przełamała rywalkę. 6:1, 2:6, 3:0 i serwis – tego Świątek nie mogła już wypuścić (mimo że wtedy Collins poprosiła o przerwę medyczną). Jest na to za dobra. Jest najlepsza!

W półfinale – w czwartek, jeszcze nie wiadomo o której godzinie – Iga zmierzy się z Chinką Qinwen Zheng (7 WTA).