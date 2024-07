Iga Świątek pewna walki o medal! Tyle może zarobić na igrzyskach w Paryżu

Iga Świątek do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich nie przegrała ani jednego seta, ale starcie z Danielle Collins okazało się dla niej trudniejsze, niż poprzednie spotkania. W pierwszym secie liderka światowego rankingu wygrała 6:1, ale w drugim Amerykanka miała świetny czas i to ona triumfowała 6:2. Na szczęście w trzeciej partii Collins skreczowała przy stanie 4:1 dla Świątek i to polka awansowała do półfinału.

Tyle zarobi Iga Świątek za medal igrzysk olimpijskich. Gra o sporą kasę

Świątek trafiła więc do strefy medalowej i powalczy co najmniej o brąz igrzysk olimpijskich w Paryżu. Oznacza to również, że grać będzie również o wielkie pieniądze. Tym razem nie od WTA, a od Polskiego Komitetu Olimpijskiego i ewentualnie od organizacji World Athletics.

Od PKOl-u Świątek dostanie bonus za zdobycie każdego medalu. Ewentualne złoto zapewni jej 250 tysięcy złotych, dwupokojowe mieszkanie w Warszawie, wycieczkę od sponsora polskiej organizacji, diament oraz obrazy. Za najbardziej prestiżowy medal zapłaci również World Athletics, które zwycięzcom gwarantuje 50 tysięcy dolarów, czyli prawie 200 tysięcy złotych.

O nagrodach dla sportowców, którzy zdobędą medale igrzysk olimpijskich w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl opowiadał prezes PKOl-u Radosław Piesiewicz. Oczywiście srebro i brąz również zagwarantują Świątek dodatkowe zarobki od komitetu. Srebrny medal przyniesie jej 200 tysięcy złotych, a brąz 150 tysięcy złotych. Nie zabraknie również wspomnianych przy okazji złota nagród - wycieczki, diamentu i obrazów. Awans do półfinału oznacza, że do zdobycia nagród Iga Świątek potrzebuje co najmniej jednego zwycięstwa. Ewentualna porażka w półfinale z Qinwen Zheng zapewni jej mecz o trzecie miejsce.

Nagrody dla Polaków za medale igrzysk olimpijskich w Paryżu:

złoty medal - 250 tys. złotych, dwupokojowe mieszkanie, wycieczka, diament i obrazy

srebrny medal - 200 tys. złotych, wycieczka, diament i obrazy

brązowy medal - 150 tys. złotych, wycieczka, diament, obrazy

Tylko w tym roku z samych turniejów Świątek zarobiła już prawie 7 milionów dolarów, czyli ponad 27 milionów złotych. Sam triumf w niedawnym Rolandzie Garrosie przyniósł jej aż 10,3 miliona złotych. Ewentualna wygrana na igrzyskach zapewni 450 tysięcy złotych w gotówce, a także mieszkanie i dodatkowe nagrody.