Eksperci biją pokłony. Zachowanie Collins zdziwiło wszystkich

Jeszcze przed rozpoczęciem starcia Igi Świątek z Danielle Collins wiadomo było, że ten mecz będzie dla Polki inny niż poprzednie. Znacznie bardziej wymagający, obarczony także znacznie większą presją, bo gra toczyła się o półfinał, czyli strefę medalową. To jednak co innego niż wcześniejsze rundy. Ma się świadomość, że marzenia są na wyciągnięcie ręki. Amerykanka z kolei we wcześniejszych rundach pokazywała, iż niełatwo ją złamać. Nie zrażały ją przegrane sety z Caroline Wozniacki czy Camillą Osorio i oba mecze rozstrzygnęła na swoją korzyść.

Iga Świątek znów przetrwała wszystko

Dla Polki spotkanie to faktycznie okazało się najbardziej wymagającym z dotychczasowych. Co prawda pierwszy set wskazywał na coś zupełnie innego, bo Świątek pokonała Collins pewnie, aż 6:1, ale w drugim w Amerykance coś się obudziło. Wygrać seta z Igą 6:2 na mączce? To rzadkość. Ale to tyle jeżeli chodzi o dobre wieści dla Collins. Świątek się pozbierała i wyszła w trzecim secie na prowadzenie 4:1. Po czym jej rywalka skreczowała przez uraz i przedwcześnie wręczyła Polce bilet do półfinału, w którym ta zmierzy się z Chinką Qinwen Zheng.

Radości, ale i lekkiego zdziwienia takim obrotem spraw nie ukrywali eksperci na portalu X. "Iga Świątek już robi w torbie miejsce na medal! 6:1, 2:6, 4:1, 30:15 i krecz Danielle Collins. Mamy półfinał!" - napisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. "Tego nikt się tutaj nie spodziewał. "Nie, nie, nieeeee" - poniosło się z trybun, gdy Collins przerwała mecz. Iga w takich okolicznościach coraz bliżej olimpijskiego nieba" - stwierdził Artur Gac z Interii.

Eksperci zaskoczeni zakończeniem meczu. "Dziwny koniec"

"Iga jest w półfinale w Paryżu! Brawo! 6:1, 2:6, 4:1 i krecz Collins… dziwny koniec meczu" - ocenił Adam Romer z TenisKlubu. "Dziwne zakończenie tego meczu, który w trzecim secie rozgrywał się nie tylko na korcie, ale też w dużej mierze w głowach.Trafienie Igi przez Collins, potem przerwa medyczna i krecz przy stanie 6:1 2:6 4:1. Najważniejsze, że Iga Świątek jest w strefie medalowej IO!" - dodał dziennikarz Daniel Topczewski.

Rafał Smoliński podkreślił, że Polkę od medalu dzieli już tylko jedno zwycięstwo. "Iga Świątek w półfinale #Paris2024 Danielle Collins skreczowała przy stanie 6:1, 2:6, 4:1 dla Polki. Jedno zwycięstwo potrzebne do medalu, dwa zwycięstwa potrzebne do złota. Na razie można powiedzieć, że Iga jest lepsza od... swojego ojca Tomasza" - napisał. Natomiast portugalski dziennikarz Jose Morgado napisał "Misja Igi po złoto trwa. Jej ostatnia porażka na kortach Roland Garros to 2021 rok".