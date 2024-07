Stało się! Legenda wyrzucona z igrzysk. Niemcy w ciężkim szoku

"Oto meta. Zanim zaczną się igrzyska, mogę już powiedzieć, że nigdy ich nie zapomnę, bo będzie to mój ostatni zawodowy turniej tenisowy" - napisała Angelique Kerber przed igrzyskami olimpijskimi i ogłosiła światu, że koniec kariery. Na ostatnim turnieju spisała się znakomicie i dotarła aż do ćwierćfinału zmagań. Tam zagrała znakomity mecz, ale przegrała z Qinwen Zheng.

Angelique Kerber zakończyła karierę. "Wspaniała" - piszą Niemcy.

W meczu z Zheng niemiecka legenda tenisa spisała się znakomicie, ale przegrała po trzygodzinnym boju i trzech setach. Najpierw wygrała 7:6(4), a następnie to Chinka okazała się lepsza i triumfowała 6:4 oraz 7:6(6). Była liderka światowego rankingu opuszczała kort przy oklaskach kibiców, ale zdecydowała się jedynie na pomachanie do fanów i szybkie zejście do szatni. Tak zakończyła się pełna sukcesów kariera.

"Dziękuję za wspaniałą karierę, Angie!" - napisał niemiecki "Bild", nawiązując do pseudonimu trzykrotnej zwyciężczyni Wielkich Szlemów. "Wspaniała kariera kończy się na jednej z największych scen, jakie ma do zaoferowania światowy tenis. Szkoda, Angie, ale dziękuję za tę wspaniałą karierę!" - czytamy dalej.

"Kariera Kerber kończy się w ćwierćfinale olimpijskim" - pisze portal sport.de. "Kerber wciąż jest na szczycie, co nie udaje się każdemu wielkiemu sportowcowi. I jak co dzień w Paryżu, w ostatnim akcie spełniła swoje credo. Teraz zaczyna się nowe i ekscytujące" - dodają niemieccy dziennikarze. Nie zabrakło również wspomnienia, że gdyby Niemka wygrała, to byłaby najstarszą zawodniczką w historii, która osiągnęła półfinał igrzysk olimpijskich.

"Kerber straciła siłę podczas epickiego wyczynu" - dodaje portal sport1.de. "Koniec kariery po mega walce w ćwierćfinale" - czytamy w niemieckim Eurosporcie. "Nie była w stanie spełnić swojego marzenia i dotrzeć do półfinału. Teraz ta absolutnie wszechstronna kariera zakończyła się przeciwko Zheng" - piszą Niemcy.

Angelique Kerber w 2016 roku była numerem jeden światowego rankingu WTA. W tym samym roku triumfowała w Australian Open i USA Open, a do tego zdobyła srebro olimpijskie w Rio de Janeiro. Dwa lata później wygrała Wimbledon. Łącznie wygrała 14 turniejów rangi WTA. Prywatnie legenda niemieckiego tenisa jest córką Polaków - Sławomira Kerbera i Beaty Rzeźnik, którzy wyjechali do Niemiec i w Bremie urodziła się późniejsza numer jeden rankingu WTA.