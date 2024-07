Collins "rozwścieczyła" Świątek. Nagły koniec meczu

Iga Świątek na korcie centralnym Philippe-Chatrier czuje się doskonale. W swojej paryskiej "świątyni", gdzie czterokrotnie wygrywała Roland Garros, podczas turnieju olimpijskiego ograła już trzy rywalki - i to bez straty seta. Ale organizatorzy w środę postanowili trochę zamieszać w harmonogramie gier. Ćwierćfinał liderki rankingu zaplanowali na drugiej co do ważności arenie Suzanne-Lenglen. Na niej przed Polką zagrał także Carlos Alcaraz.

Po raz pierwszy w tegorocznym turnieju olimpijskim Świątek mierzyła się z rozstawioną zawodniczką. Amerykanka Danielle Collins ma za sobą najlepsze miesiące w karierze, dzięki którym wróciła do TOP 10 rankingu WTA - aktualnie zajmuje w nim dziewiąte miejsce. Rywalizacji z Polką nie wspomina jednak zbyt dobrze. Przegrała pięć ostatnich pojedynków, a w sumie bilans z jej perspektywy wynosi 1-6.

"Zjawiskowy tenis". Iga Świątek porwała wszystkich

W ćwierćfinałowym starciu na igrzyskach 22-letnia Polka nie obawiała się mocnych uderzeń przeciwniczki. Korzystała ze swojego dobrego poruszania się po korcie, dzięki czemu - wielokrotnie w doślizgu - dobiegała do zagrań Amerykanki. Collins długo nie mogła złapać rytmu, szybko została przełamana. Świątek zaczęła spotkanie dobrze, nie oddawała rywalce nic za darmo. W zasadzie nie popełniała błędów własnych.

Rywalka potrzebowała 10-15 minut, aby na dobre pokazać się na korcie. To jednak nie pozwoliło jej na dłuższą wyrównaną rywalizację z liderką rankingu - przynajmniej przez pryzmat wyniku - ponieważ Świątek prezentowała się kapitalnie. Pracą na linii końcowej zmuszała rywalkę do wielu błędów. Sama także kreowała grę. - Zjawiskowy tenis Igi Świątek - mówili komentatorzy Eurosportu po kolejnym przełamaniu na 5:1. Amerykanka wywalczyła stan 40:0 w kolejnym gemie przy podaniu Polki, ale zepsuła pięć kolejnych returnów, dzięki czemu to Świątek pewnie 6:1 wygrała pierwszego seta.

Niesamowita metamorfoza Collins. Grała jak w transie

Druga partia rozpoczęła się od długiego gema przy serwisie Collins. 30-latka starała się grać staranniej, ale na niektóre zagrania Polki nie mogła znaleźć odpowiedzi. Ostatecznie udało jej się wyjść na prowadzenie, a chwilę później po raz pierwszy przełamała Świątek. Bardziej precyzyjna, wyważona gra Collins przyniosła skutek. - Jest w transie. To jest tenisowy popis Amerykanki - mówili komentatorzy po wyjściu na 3:0. Collins znacznie podniosła także poziom swojego serwisu.

Z kolei Świątek stała się bardziej nerwowa. Za szybko chciała kończyć kolejne akcje, a to generowało błędy. Natomiast Collins nie zamierzała obniżać jakości gry. Już przy 5:2 i podaniu Polki doszła do piłki setowej. Pierwszej nie wykorzystała, ale po kolejnym, długim gemie na przewagi zamknęła tę partię. Drugi set był jej popisem.

Przed finałowym setem Świątek udała się na przerwę toaletową, aby zmienić strój. Czas oczekiwania się mocno wydłużał, przez co na trybunach rozległy się nawet gwizdy. Ale one szybko przerodziły się w doping dla Polki. "Iga, Iga" - intonowali kibice. To dodało jej skrzydeł. Po bardzo długim 14-punktowym gemie otwarcia przełamała rywalkę. Chwilę wcześniej doszło do groźnej sytuacji, gdy Collins trafiła piłką stojącą przy siatce Świątek w klatkę piersiową. Wyglądało na to, że wybrała ten kierunek zagrania z pełną premedytacją.

Te wydarzenia tylko "rozwścieczyły" Polkę, która po wyjściu na prowadzenie z breakiem grała spokojniej. Z większą rozwagą taktyczną, a to doprowadziło do kolejnego przełamania. Wynik zaczął uciekać sfrustrowanej oraz zirytowanej Collins, która poprosiła o przerwę medyczną. Problem dotyczył mięśni brzucha - przynajmniej tak wynikało z opatrunku, który pojawił się na jej ciele.

Kilkuminutowy czas oczekiwania na kolejnego gema nie wybił z rytmu Świątek, która uciekła na 4:0. Po stronie Amerykanki wiary w końcowy sukces było coraz mniej. Niespodziewanie przy stanie 4:1 i 30:15 Collins postanowiła skreczować. Podziękowała Świątek za grę i zeszła z kortu.

Tym samym polska tenisistka zameldowała się w półfinale turnieju olimpijskiego, w którym zagra z Qinwen Zheng. Mecz o finał odbędzie się w czwartek.