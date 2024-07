To koniec! Zwolińska nie zdobędzie drugiego medalu. Wystarczyły trzy błędy

Marzenia się spełniają, a Klaudia Zwolińska w Paryżu stała się na to doskonałym dowodem. Medal, który uciekł jej trzy lata temu w Tokio (5. miejsce), tym razem już nie miał gdzie się wymknąć. Polka pokazała wielką klasę podczas całej rywalizacji w konkurencji K1, a co najważniejsze potwierdziła ją w finale, zdobywając srebrny medal. Będący jednocześnie pierwszym krążkiem dla naszej reprezentacji w Paryżu.

Co jest lepsze od medalu? Dwa medale! Zwolińska nie zamierzała odpuścić

To jednak pod żadnym pozorem nie oznaczało końca pracy dla wicemistrzyni olimpijskiej. Kolejnym wyzwaniem Zwolińskiej był slalom C1. Polka co prawda radzi sobie nieco lepiej w kajakach (K1) niż w canoe (C1), ale po tym, co pokazała wcześniej, nie należało jej skreślać. Szczególnie że we wtorkowych kwalifikacjach zaprezentowała się bardzo solidnie. Szóste miejsce po pierwszym przejeździe (106,84 sek.), nieco gorszy rezultat w drugim (107,89 sek.) i ostatecznie pewny awans do półfinału z dziesiątej pozycji.

Ogromny błąd i koniec marzeń. Zwolińska nie powtórzy sukcesu

Polka ruszyła na trasę dokładnie w połowie stawki (dziewiąta z osiemnastu zawodniczek). Zaczęła szybko i pewnie, aż przyszła bramka numer 7. Tam Zwolińska popłynęła zdecydowanie za szeroko, przez co nie zmieściła się między słupkami i musiała stracić kilka sekund na powrót. Potem jeszcze dotknęła słupka na bramce nr 8 (kara dwóch sekund), naliczono jej też kary za bramki nr 3 oraz 15 i nie była już w stanie nadrobić zbyt wiele czasu. Ostatecznie osiągnęła słaby czas 123,64 sek., co już wtedy było ósmym wynikiem.

Przedostatnia lokata nie dawała wielkich szans na znalezienie się wśród dwunastu najlepszych zawodniczek, które awansują do finału. Wyprzedzić mogły ją maksymalnie cztery z dziewięciu startujących po niej rywalek. Niestety tutaj cudu nie było. Po występie Niemki Eleny Lilik spadła na trzynastą lokatę i pożegnała z dalszą rywalizacją. Polka ostatecznie zajęła 17. miejsce, a do awansu zabrakło jej nieco ponad sześciu sekund. Najlepszy czas uzyskała Czeszka Gabriela Satkova (105,55 sek.).