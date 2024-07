Polski medalista rozpłakał się przed dziennikarzami. "Trzy razy"

Wioślarze Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup tworzą czwórkę podwójną, której serdecznie dziękujemy. Za trzeci dla Polski medal na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024. Ta czwórka to ekipa, której należy się więcej niż "dzięki". Tu jest kogo podziwiać.

Czaja i Barański byli w osadzie, która trzy lata temu zajęła czwarte miejsce na igrzyska w Tokio. Biskup i Ziętarski otarli się o medal w Rio, zajmując czwarte miejsce w 2016 roku.

- Były parszywe czwarte miejsca, a teraz jest medal. Wreszcie! Jest duma i wielka radość z sukcesu chłopaków. I jest łezka wzruszenia, bo patrząc na nich człowiek, sobie przypomina te własne sukcesy sprzed lat – mówi Sport.pl Michał Jeliński.

Dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich przez lata był jedną czwartą ekipy "Dominatorów". Razem z Adamem Korolem, Markiem Kolbowiczem i Konradem Wasielewskim zdobył mistrzostwo olimpijskie w Pekinie w 2008 roku. Tamta czwórka była nieziemska – mistrzostwa świata wygrała aż cztery razy. Ale ta współczesna też jest więcej niż dobra – medale MŚ i ME zdobywa seriami, na MŚ miała nawet złoto. A teraz ma stempel jakości, czyli medal olimpijski, najcenniejszy klejnot ze wszystkich.

Po czwartym miejscu na igrzyskach chciał to rzucić

Ile to znaczy dla ludzi z tej czwórki? Posłuchajmy. – Po czwartym miejscu w Rio w 2016 roku miałem myśli, żeby skończyć ze sportem – przyznaje Ziętarski. - Teraz wiem, że warto było poczekać, być cierpliwym, pracować dalej. Spełniłem swoje marzenie, zdobyłem medal olimpijski! – cieszy się.

Na końcu wypowiedzi Ziętarskiego jest wykrzyknik, ale przyznajmy, że taki na kredyt. W głosie naszego wioślarza słychać skrajne zmęczenie. - Byliśmy już tak wyjechani, że końcówkę jechaliśmy już tylko siłą naszej woli – przyznaje.

- Nie pamiętam, kiedy się aż tak zajechałem. Ale cieszę się, że zostawiłem w tym naszym torze nawet więcej niż całe serce. Jestem z tego niezmiernie dumny – mówi Czaja.

Żaden z naszych wioślarzy nie przejmuje się, że na finiszu uciekło im srebro: Holendrzy byli poza zasięgiem, Włosi wyprzedzili Polaków w samej końcówce. – Srebro było blisko, ale z brązu też jesteśmy bardzo zadowoleni. Spełniliśmy nasze marzenie, zdobyliśmy upragniony medal olimpijski – podkreśla Czaja. - Tworzymy świetny team, wspieramy się, jesteśmy dobrymi kolegami też poza łódką – dodaje i troszeczkę się wzrusza. A po chwili wzruszenie już na całego chwyta go za gardło. - Chciałbym też podziękować mojej żonie, która dopingowała przed telewizorem, razem z moim synem, który urodził się miesiąc temu. Widziałem go trzy razy – płacze... - Cieszę się, że z nimi spędzę drugą część roku, jestem bardzo szczęśliwy z tego, że będę mógł z nimi świętować ten medal w domu, dziękuję – kończy.

My też dziękujemy. Bardzo! – Prawda, że niewiele zabrakło do srebra, ale nie ma mowy o żadnym niedosycie. Absolutnie! To siódme z rzędu igrzyska z medalem polskich wioślarzy. Przez ten czas od igrzysk Sydney 2000 zdobyliśmy tych medali dziewięć. Podtrzymujemy passę i czekamy na kolejne pokolenia. A ci panowie są jeszcze młodzi, jeszcze mogą podnosić swój poziom i walczyć o więcej – podkreśla Jeliński.

Stary mistrz zadzwoni do drugiego starego mistrza

Więcej polskich medali wioślarze w Paryżu już nie wypływają. Przysłaliśmy tu tylko czteroosobową kadrę. Dwie osady. - Nie poszły nam kwalifikacje. Ale nie ma kryzysu, mamy zdolnych, młodych wioślarzy, z którymi lada chwila, 12 sierpnia, pojadę na MŚ juniorów. Ostrzymy sobie zęby na duże sukcesy. Niebawem doczekamy się kolejnych mocnych osad w gronie seniorskim. O kryzysie bym na pewno nie mówił – przekonuje Jeliński.

W Paryżu jest Jeliński, widzieliśmy też Korola i Kolbowicza. – Czy bawi tu cała ekipa "Dominatorów"? – pytamy Jelińskiego. - Nie ma Konrada, on pewnie kibicuje ze Szczecina. Serdecznie go pozdrawiam! Zresztą, zadzwonię do niego, bo to są takie fajne momenty, że warto sobie powspominać – mówi. I pięknie, o to w sporcie chodzi, żeby dawał właśnie takie emocje, żeby zbliżał ludzi.