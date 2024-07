Co za mecz! Trzygodzinny thriller na igrzyskach. Świątek już zna kolejną rywalkę

Angelique Kerber (212. WTA) zapowiedziała, że igrzyska olimpijskie w Paryżu będą jej ostatni turniejem w ponad 20-letniej karierze. Niemka od początku zmagań w stolicy Francji spisywała się znakomicie - najpierw ograła Naomi Osakę 2:0, następnie wygrała z Jaqueline Cristian 2:1, w 1/8 finału wygrała 2:0 z Leyhlah Fernandez. W ćwierćfinale trafiła jednak na zdecydowaną faworytkę, czyli siódmą na świecie Qinwen Zheng.

Angelique Kerber - Qinwen Zheng w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich. Legenda o krok od sensacji

Faworytką starcia była Zheng, która przed przyjazdem do Paryża wygrała turniej w Palermo, a już w stolicy Francji ogrywała Sarę Erani, Arantxę Rus oraz bardzo silną Emmę Navarro. Od początku środowego meczu to jednak Kerber przejęła inicjatywę i zaczęła od przełamania, które dało jej prowadzenie 2:0. To utrzymało się do jej trzeciego serwisu.

Wówczas Zheng wyrównała na 3:3 i to dość łatwo, a za chwilę prowadziła już 4:3. Chinka przy kolejnym serwisie rywalki znów zagrała kapitalnie i znów przełamała. Dzięki temu serwowała na seta. Tej przewagi jednak nie wykorzystała i nie tylko dała Kerber wrócić na remis, ale oddała jej prowadzenie 6:5 i serwis na seta. Tym razem to Niemka w kluczowym momencie przegrała podanie do 15, więc potrzebny był tie-break.

W decydującym fragmencie partii przewagę małego przełamania miała Zheng, ale ekspresowo ją oddała, a później jeszcze raz przegrała swoje podanie na 3-5. Tego Kerber już nie zmarnowała i wygrała 7-4, a w meczu prowadziła 1:0.

Druga odsłona zaczęła się od remisu 1:1, a następnie Kerber bardzo męczyła się przy swoim podaniu. Wówczas zobaczyliśmy aż 17-punktowy gem tego spotkania, w którym Zheng wykorzystała dopiero trzeci break point i wyszła na prowadzenie 2:1. Chinka po raz kolejny nie była jednak w stanie utrzymać breaka i za chwilę było już 2:2. W kolejnych gemach obie panie nieco uspokoiły grę i wygrywały swoje podania aż do stanu 4:4 i serwisu Kerber. Była liderka światowego rankingu dała przełamać się na 4:5 i to Zheng mogła zakończyć partię jako pierwsza. Tej okazji już nie zmarnowała i wygrała 6:4, a w meczu było 1:1.

Przed trzecim setem nad Paryżem zebrały się ciemne chmury, a organizatorzy zdecydowali o zamknięciu dachu nad kortem Philippe'a Chatriera. Partia zaczęła się od dość pewnie wygranych gemów przez obie panie, ale przy stanie 2:1 Zheng nieco przygasła. Mały kryzys energetyczny przyczynił się do podwójnych błędów serwisowych i straty podania na 3:1 dla Kerber. Chinka w kolejnym gemie miała trzy break pointy, ale jej 15 lat starsza przeciwniczka wytrzymała 23-punktowego gema i wyszła na prowadzenie 4:1.

Rozstawiona z szóstką nie dała jednak za wygraną i po dość łatwym zwycięstwie w gemie serwisowym przełamała Kerber do zera na 3:4. Niemka ewidentnie "odczuła w nogach" długą rywalizację i kolejnego gema również przegrała bez punktu, a Zheng wróciła na 4:4. Następnie obie zawodniczki wygrały po dwa gemy i znów potrzebny był tie-break. W najważniejszym momencie meczu pierwsza przełamała Chinka i to ona zyskała przewagę 4-1. Niedługo później Zheng serwowała na zwycięstwo przy wyniku 6-3, ale Kerber obroniła dwie piłki meczowe i za chwilę było już 6-6. Zheng tym razem nie wypuściła szansy i wygrała 8-6, a w całym meczu 2:1.

W półfinale Qinwen Zheng zmierzy się ze zwyciężczynią spotkania Iga Świątek - Danielle Collins.