Potężny afera na igrzyskach. "Mężczyźni stają się kobietami"

- Na podstawie badań DNA zidentyfikowaliśmy szereg sportowców, którzy próbowali oszukać, udając kobiety. Wyniki badań wykazały, że mają chromosomy XY. Tacy sportowcy zostali wykluczeni z zawodów - przekazał w ubiegłym roku prezydent IBA (Międzynarodowej Organizacji Bokserskiej) Umar Kremlow. Te słowa odnosiły się właśnie do Khelif oraz Lin Yu-Ting, które niebawem mogą zmierzyć się na IO w Paryżu z polskimi zawodniczkami.

Potężny skandal na IO w Paryżu. Podejrzewają pięściarki o inną płeć

Pojawiło się zatem sporo wątpliwości co do płci pięściarek. Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOI) zamieścił jednak specjalne oświadczenie w tej sprawie, choć zbyt dużo z niego nie wynika. "Wszyscy sportowcy biorący udział w turnieju bokserskim przestrzegają zasad kwalifikacyjnych i udziału w zawodach, a także wszystkich obowiązujących przepisów medycznych" - można przeczytać.

Była rywalka Khelif Brianda Tamara ostrzega, że sama dziękuje Bogu, że wyszła bez szwanku z konfrontacji z rywalką. "Kiedy z nią walczyłam, czułam się inaczej. Jej ciosy bardzo mnie bolały. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek czuła się tak w ringu. A przypomnę, że walczę 13 lat" - wyjaśniła w rozmowie z "The Telegraph". Pięściarka Claressa Shields ostro skrytykowała za to decyzję MKOI. "Mężczyźni będą zatem walczyć z kobietami na IO! Nie mogę znieść czegoś takiego. Marzenia uczestniczek zostaną zrujnowane przez facetów. Smutne!" - skwitowała.

Gdyby tego było mało, to bolesną opinię wyraził również promotor Barry McGuigan. "To żałosne, że mężczyźni stają się kobietami, aby mieć przewagę w sporcie. W boksie czy w jakimkolwiek innym sporcie walki jest to przestępstwem. To nie powinno się zdarzyć. Jeśli prześlizgną się, a potem zostaną złapani, powinni zostać uwięzieni" - przekazał na portalu X.

Podobne zdanie ma wicepremier Włoch Matteo Salvini. "Transpłciowa bokserka z Algierii, która została wykluczona z mistrzostw świata, może wystartować w igrzyskach olimpijskich i zmierzy się z naszą Angelą Carini. (...) Jest to policzek wymierzony w etykę sportu i wiarygodność igrzysk olimpijskich" - stwierdził.

Obie wzbudzające kontrowersje zawodniczki mogą niebawem zmierzyć się z reprezentantkami Polski. Lin została zgłoszona do kategorii do 57 kg, w której rywalizuje Julia Szeremeta. Khelif może za to trafić na Anetę Rygielską w kategorii do 66 kg.