Polska jest potęgą igrzysk. Nieprawdopodobne. "Tradycja podtrzymana"

Środa jest kolejnym udanym dniem dla polskich sportowców w Paryżu. Najpierw siatkarze Nikoli Grbicia stoczyli pasjonującą walkę z Brazylią i ostatecznie pokonali ją 3:2. Dzięki temu zapewnili sobie awans do ćwierćfinału i znacząco zbliżyli się do medalu. A ten wywalczyła już wioślarska czwórka podwójna mężczyzn w składzie: Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański. Nasi reprezentanci kapitalnie spisali się na trasie i ulegli jedynie Holendrom i Włochom. Co więcej, do drugiego miejsca stracili mniej niż 0,02 s. "Nieprawdopodobne, lata mijają, a wioślarstwo zawsze dowozi" - skwitował jeden z ekspertów na X. Jego uwaga była bardzo trafna.

To w wioślarstwie Polska może pochwalić się niebywałą regularnością. Prawie 30 lat i medal za medalem

Okazuje się bowiem, że to właśnie w wioślarstwie Polska odnosi spore sukcesy na igrzyskach olimpijskich, a przede wszystkim robi to regularnie. Po raz ostatni nie przywiozła medalu z imprezy rozgrywanej w Atlancie, a więc niemal 30 lat temu - 1996 rok! Wówczas najlepszym wynikiem było 7. miejsce dwójki podwójnej wagi lekkiej w składzie Robert Sycz i Grzegorz Wdowiak.

W kolejnych latach z każdych igrzysk biało-czerwoni wioślarze bądź wioślarki przywozili krążki - cztery złota, dwa srebra i dwa brązy. Łącznie w sześciu edycjach zdobyli osiem medali, a teraz dołożyli dziewiąty. "Gratulacje!! Tradycja podtrzymana" - tak tę statystykę podsumował profil Sporty Olimpijskie na X.

Medale zdobywane przez polskich wioślarzy oraz wioślarki na igrzyskach olimpijskich od 2000 roku:

IO 2000 Sydney:

złoto: dwójka podwójna wagi lekkiej w składzie Tomasz Kucharski, Robert Sycz

IO 2004 Ateny:

złoto: dwójka podwójna wagi lekkiej w składzie Tomasz Kucharski, Robert Sycz

IO 2008 Pekin:

złoto: czwórka podwójna w składzie Michał Jeliński, Marek Kolbowicz, Adam Korol, Konrad Wasielewski

czwórka podwójna w składzie Michał Jeliński, Marek Kolbowicz, Adam Korol, Konrad Wasielewski srebro: czwórka bez sternika wagi lekkiej w składzie Miłosz Bernatajtys, Bartłomiej Pawełczak, Łukasz Pawłowski, Paweł Rańda

IO 2012 Londyn:

brąz: dwójka podwójna w składzie Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Julia Michalska

IO 2016 Rio de Janeiro:

złoto: dwójka podwójna w składzie Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Natalia Madaj

dwójka podwójna w składzie Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Natalia Madaj brąz: czwórka podwójna w składzie Monika Ciaciuch, Agnieszka Kobus-Zawojska, Joanna Leszczyńska, Maria Sajdak

IO 2020 Tokio:

srebro: czwórka podwójna kobiet w składzie Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak, Katarzyna Zillmann

IO 2024 Paryż:

brąz: czwórka podwójna mężczyzn w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański.

A na tym zdobycze medalowe Polaków na igrzyskach w Paryżu nie muszą się kończyć. Już około godziny 16:00 na kort wyjdzie Iga Świątek. Jej rywalką będzie Danielle Collins. Jeśli naszej tenisistce uda się pokonać Amerykankę, wówczas awansuje do półfinału. Jej szanse na złoty medal znacząco wzrosną.

Co więcej, na kortach w Paryżu czuje się, jak ryba w wodzie. W końcu to tutaj triumfowała czterokrotnie w Roland Garros. Spore szanse na medal będą też mieli polscy siatkarze czy siatkarki. Jak na razie nie zaliczyli żadnej wpadki. Drużyna Grbicia wygrała z Egiptem i wspomnianą Brazylią, z kolei ekipa Stefano Lavariniego pokonała Japonię. Już w środę o 21:00 zagra z Kenią.