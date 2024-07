Tyle polscy wioślarze zarobią za brąz. Aż trudno uwierzyć

Polacy w sobotę w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański zajęli drugie miejsce w swoim przedbiegu i bez problemów awansowali do finałowego wyścigu na dwa kilometry na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W decydującym starciu zaprezentowali się świetnie i zajęli trzecie miejsce i cieszyli się z brązowego medalu.

Wielki sukces wioślarzy. Tyle zarobią za brązowy medal

To ogromne osiągnięcie naszych wioślarzy, które przełoży się również na spore zarobki. Za sięgnięcie po brązowy medal Polski Komitet Olimpijski wypłaci każdemu zawodnikowi 150 tysięcy złotych. Na tym jednak nie koniec. Nasi zawodnicy otrzymają również diament, obraz oraz voucher na wakacje. Ponadto nagrodzi ich również Ministerstwo Sportu i Turystyki, które każdemu z nich przekaże po 55 tysięcy złotych. MKOl nie przyznaje nagród dla olimpijczyków. Od tego roku robi to World Athletics. Organizacja przyznaje jednak pieniądze tylko złotym medalistom.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy polski medal na trwających igrzyskach olimpijskich. We wtorek świetnie zaprezentowały się polskie szpadzistki i również sięgnęły po brązowy krążek. Wcześniej srebro zdobyła Klaudia Zwolińska w kategorii K-1 w kajakarstwie górskim. Polka otrzymała za to osiągnięcie 200 tysięcy złotych, diament, obraz oraz voucher na wakacje.

Na tym emocje związane z polskimi występami na igrzyskach olimpijskich się nie kończą. Wielkie szanse na medal mają siatkarze i siatkarki. Ekipa Nikoli Grbicia w środę pokonała 3:2 (22:25, 25:19, 19:25, 25:23, 15:12) Brazylię i zameldowała się w ćwierćfinale. Na tym samym etapie rozgrywek tenisowych rywalizuje Iga Świątek, która jest główną faworytką do złota.