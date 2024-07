Mamy kolejny medal! Oto aktualna klasyfikacja medalowa

Reprezentacja Polski w finale rywalizowała z Włochami, Holandią, Wielką Brytanią, Niemcami oraz Szwajcarią. Przed rozpoczęciem zawodów wiedzieliśmy, że Biało-Czerwoni są wśród faworytów do medalu.

Jest trzeci medal Polaków na igrzyskach! Bez większych zmian w klasyfikacji generalnej

Do tej pory Polska zdobyła dwa medale na igrzyskach w Paryżu. We wtorek brąz po niesamowitych emocjach udało się zdobyć drużynie polskich szpadzistek. Wcześniej srebrny krążek wywalczyła Klaudia Zwolińska w kajakarstwie górskim. Teraz liczyliśmy na to, że kolejny sukces dołożą też wioślarze.

I to się udało. Biało-Czerwoni pokazali ogromną determinację. Szans w walce o złoto nie mieli zbyt wielkich - Holendrzy wysunęli się bowiem na prowadzenie w sposób zdecydowany - ale do ostatnich chwil liczyli się w rywalizacji o srebro. Ostatecznie Włosi byli od nich minimalnie lepsi, a nam przypadł brąz.

To trzeci medal reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu. Po wtorkowym sukcesie szpadzistek Polacy zajmowali 23. miejsce w klasyfikacji medalowej. Choć teraz wioślarzom udało się dołożyć kolejny krążek, to pozycja Polski... jest gorsza. Na ten moment Biało-Czerwoni zajmują 25. miejsce. Są o medal gorsi od Brazylii, mają taki sam dorobek jak Szwecja i są lepsi od m.in. Meksyku, Szwajcarii i Turcji.

Klasyfikacja medalowa igrzysk olimpijskich w Paryżu (stan na 31.07, godz. 13:10):