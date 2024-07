Oto emerytura wioślarzy. Tyle będą dostawać od rządu do końca życia

Klaudia Zwolińska, nasze szpadzistki, a teraz wioślarska czwórka podwójna mężczyzn - tak obecnie wygląda grono polskich medalistów na IO w Paryżu. Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski oraz Fabian Barański ukończyli właśnie finałowy start z czasem 5:44.59 s. Pozostaje spory niedosyt, zwłaszcza że w końcówce nasi zawodnicy zostali wyprzedzeni przez Włochów (5:44:00 s) i nieznaczenie musieli uznać ich wyższość. "Na mecie Biało-Czerwoni wyglądali na bardzo zmęczonych, ale już po chwili klepali się po plecach i rozpoczęli świętowanie zdobycia olimpijskiego medalu" - relacjonował Paweł Matys ze Sport.pl. Złoto olimpijskie zdobyli za to Holendrzy (5:42:00 s).

Wioślarze zdobyli brązowy medal na IO w Paryżu. Ile wyniesie ich emerytura olimpijska?

Jest to ogromny sukces dla naszych wioślarzy nie tylko pod kątem sportowym, ale również finansowym. Wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys zapowiedział, że za brązowy medal IO każdy sportowiec otrzyma 55 tys. złotych. Dodatkowo będzie mógł liczyć na stypendia oraz nagrody. - Dla przykładu powiem, że jeżeli ktoś zdobędzie złoto, to otrzyma dodatkowo 24-miesięczne stypendium w kwocie 15 tys. złotych miesięcznie - przekazał na antenie Jedynki.

Nie można również zapominać o emeryturze olimpijskiej. Taka należy się każdemu medaliście IO, dlatego wszyscy zawodnicy z naszej wioślarskiej czwórki podwójnej będą mogli liczyć na stałą kwotę. Ile ona wyniesie? Od 1 stycznia 2024 roku jej wysokość to 4203 zł i 04 gr brutto. Nie są pobierane od tego podatki dochodowe, ani potrącane składki na ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) czy społeczne (ZUS/KRUS).

Co trzeba zrobić, by otrzymać emeryturę olimpijską? Należy złożyć wniosek w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Po przyznaniu zgody świadczenie jest wypłacane co miesiąc, aż do końca życia. Nie ma znaczenia, ile dany sportowiec ma w dorobku krążków, gdyż każdy medalista olimpijski pobiera takie samo wynagrodzenie.

Zdobycie brązowego medalu olimpijskiego oznacza, że Polacy mogą się pochwalić krążkami ze wszystkich najważniejszych zmagań. Przed tym sięgnęli przecież zarówno po mistrzostwo Europy, jak i złoto mistrzostw świata.