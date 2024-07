Media: To on ma zastąpić Babiarza na antenie TVP. Znane nazwisko

"Świat bez nieba, narodów, religii to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - powiedział Przemysław Babiarz podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. To właśnie za te słowa komentator został zawieszony przez Telewizję Polską i całkowicie odsunięty od komentowania na tej imprezie.

Kto zastąpi Babiarza? Jest nazwisko. Podpisał się pod listem poparcia

Wydawało się, że być może rządzący telewizją ugną się pod presją społeczną i cofną zawieszenie Babiarza - komentatora wsparli politycy, sportowcy oraz współpracownicy. Na liście domagającym się przywrócenia go do pracy, znalazły się nazwiska wielu dziennikarzy z obecnej ekipy. Uwagę zwracał brak Dariusza Szpakowskiego. Legendarny komentator tłumaczył jednak, że nikt nie wysłał mu pisma.

Wśród pracowników TVP, którzy wsparli Przemysława Babiarza znalazł się jednak Szymon Borczuch. Według dziennikarza WP Sportowe Fakty Mateusza Puki to właśnie on ma pełnić funkcję komentatora przy zawodach lekkoatletycznych. "Z tego co słyszę, obecnie najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Przemysława Babiarza w roli komentatora lekkoatletyki jest... Szymon Borczuch. Nie zazdroszczę nikomu, kto podejmie się tego wyzwania, bo rola bardzo niewdzięczna i ekstremalnie trudna" - napisał na Twitterze.

Szymon Borczuch jest dziennikarzem Telewizji Polski od 2006 roku. Czy zostanie mu powierzona funkcja komentowania lekkoatletyki? Dowiemy się już wkrótce. Zawody w tej dyscyplinie ruszają już 1 sierpnia - tego dnia odbędzie się chód na 20 kilometrów - i potrwają niecałe dwa tygodnie.