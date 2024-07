Dramat w życiu prywatnym Karola Kłosa. "Wystarczająco ją skrzywdziłem"

Reprezentacja Polski bardzo dobrze rozpoczęła igrzyska olimpijskie w Paryżu. Pierwsze spotkanie pewnie zwyciężyła z Egiptem 3:0, a w środę po horrorze wyszarpała wygraną z Brazylią. Siatkarze Nikoli Grbicia mogą być zatem spokojni przed meczem z Włochami, gdyż właśnie awansowali do ćwierćfinału IO.

Zobacz wideo Ostatnie rzuty Anity Włodarczyk przed występem na igrzyskach. "Młoty lądują coraz dalej"

Karol Kłos rozstaje się z żoną. "Wystarczająco ją skrzywdziłem"

Karol Kłos tuż przed rozpoczęciem turnieju ogłosił, że wskutek braku powołania kończy reprezentacyjną karierę. "Dałem/oddałem co miałem. Panowie - dziękuję i powodzenia. Kłosik out" - napisał w mediach społecznościowych. Była to przykra informacja dla wielu naszych siatkarzy, którzy wzruszającymi słowami pożegnali środkowego.

Minęło parę dni, a 34-latek pozostaje w centrum zainteresowania mediów. Głównym tematem nie jest jednak koniec jego reprezentacyjnej kariery. O co zatem chodzi? Siatkarz rozstaje się z żoną. "Ostatnimi czasy pojawiło się sporo plotek na temat mojego małżeństwa. Dochodziło do absurdu i próśb bym wytłumaczył sytuację na portalach plotkarskich. Chciałbym to wszystko ukrócić. Wolę to zrobić tu na swoich warunkach. Tak - to prawda, rozstajemy się" - przekazał w mediach społecznościowych.

Kłos poprosił o uszanowanie prywatności jego byłej partnerki. Zaznaczył, że sam wystarczająco ją skrzywdził. "Prosiłbym o uszanowanie mojej żony, która jest bardzo dobrym człowiekiem i z którą spędziłem ostatnie 16,5 roku mojego życia. Wystarczająco ją skrzywdziłem. Wystarczająco dużo już wycierpiała. Nie zasługuje ani na to, co zrobiłem, ani na durne komentarze i opinie. Proszę, bądźcie człowiekiem dla drugiego człowieka, nawet w Internecie, szczególnie teraz" - wyjaśnił.

Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną rozstania. Fani są jednak pewni, że doszło do zdrady. "Od dawna wiedziałam, że Ola jest lepszą połówką tego związku", "chłopy to są jednak złamasy", "i oto w tym momencie cała moja sympatia do jego osoby prysła", "no i znowu się potwierdziło, że sportowcy to nie są dobre materiały na mężów", "palant" - można przeczytać w komentarzach.