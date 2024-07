Jak oni wygrali!? Aż sprawdzaliśmy na powtórkach, czy nam się nie przewidziało

To był tylko mecz grupowy. Ale wygrana 3:2 (22:25, 25:19, 19:25, 25:23, 15:12) cieszy tak, jakby torowała drogę do czegoś naprawdę dużego. Bo może tak właśnie jest!

- Nasz szczyt formy jest tak obliczony, żeby był tu, w Paryżu. Wierzymy, że jesteśmy gotowi na sto procent – przekonywał Aleksander Śliwka po pierwszym meczu z Egiptem (3:0).

Trzeba uczciwie zaznaczyć, że wtedy Olek lepiej brzmiał niż teraz wyglądał. I że generalnie długo polscy siatkarze nie zbliżali się do szczytu swojej formy. A zatem jak oni wygrali ten mecz?

Fornal na boisku – czy to była desperacja?

Cytowany Śliwka musiał zmienić w naszym składzie kontuzjowanego Tomasza Fornala. Ale trener Nikola Grbić szybko zmienił Śliwkę – na Kamila Semeniuka. Jego też zmieniał. Rotował i kombinował tak bardzo, że pod koniec trzeciego seta wpuścił nawet na parkiet Fornala. Wtedy na usta cisnęło się pytanie, czy to aby nie desperacja. Fornal wyrósł w ostatnich tygodniach na pewniaka do podstawowego składu. Jest bardzo cenny. Ale wystawiać go na mecz w sumie tylko fazy grupowej tuż po tym, jak podkręcił kostkę?

Z drugiej strony: Grbić doskonale czuje grę. On wie, że stawką hitu z Brazylią było coś więcej niż tylko punkty, które później przełożą się na rozstawienie w ćwierćfinałowej drabince (z 12 uczestników igrzysk cztery drużyny odpadną, a reszta zostanie sklasyfikowana na miejscach 1-8 i o strefę medalową zagra numer 1 z numerem 8, numer 2 z numerem 7 i tak dalej). Może Grbić wpuszczając Fornala chciał dać sygnał zespołowi, że walczymy na całego? Może chciał upewnić Fornala, że nim już wszystko dobrze? Może miał w tym jeszcze jakiś inny cel. Może, może, może - znaków zapytania, wątpliwości jest sporo.

Dużo "może". Ale jest też "na pewno"

Na szczęście jest też "na pewno". Na pewno wciąż mamy takie bogactwo, z którego w najtrudniejszych momentach możemy czerpać i się ratować. Tym razem ratownikiem został Norbert Huber. Dzięki jego zagrywkom i blokom nie przegraliśmy tego meczu 1:3. Na pewno mamy też stalowe nerwy. I odporność, którą zawdzięczamy temu, że sporo trudnych meczów już graliśmy i od długiego czasu nie przegraliśmy żadnego.

Na ME 2023 polscy siatkarze wygrali wszystkie dziewięć spotkań. Następnie wygrali komplet siedmiu meczów w turnieju eliminacyjnym do igrzysk. Oni na te igrzyska przyjechali jako drużyna, która od prawie dwóch lat nie przegrała meczu o najwyższą stawkę (nie liczymy Ligi Narodów, która jest półkę niżej od imprez mistrzowskich)! Dokładnie od 11 września 2022, gdy w Katowicach, w finale MŚ, 3:1 pokonali nas Włosi.

Teraz z Włochami zagramy ostatni mecz w fazie grupowej (3 sierpnia o godzinie 17). Może w tym meczu Bartosz Kurek będzie częściej trafiał w boisko niż z Brazylią. Może Wilfredo Leon od początku będzie tak bił z zagrywki, jak w ostatnich akcjach tie-breaka z Brazylią. Może Huber wcześniej da "monster" zmianę, może Paweł Zatorski będzie się rzucał do piłek tak, że będzie je podbijał, a nie w większości tylko odprowadzał wzrokiem? Na pewno oni wszyscy znów zawalczą i co by się nie działo – nie pękną.

To jest najcenniejsze. Tak, momentami od oglądania meczu z Brazylią bolały oczy. Na przykład gdy piłkę spod nóg naszego trenera podbił Bruno i Brazylijczycy cudem utrzymali się w grze, a my tak rozegraliśmy kontrę, że zupełnie nie wykorzystaliśmy pustego miejsca po ich stronie boiska. I w efekcie straciliśmy pewny punkt. Albo kiedy Jakub Kochanowski huknął z zagrywki tak, że piłka spadła na stronę Brazylijczyków pod siatką. Wtedy na powtórkach w swoich komputerach aż sprawdzaliśmy czy nam się nie przewidziało.

Ale widząc, że są niedociągnięcia, zauważmy, że mimo nich jest też kolejne zwycięstwo, które tę drużynę umacnia. I nawet jeśli ona nie wygląda aż tak niesamowicie jak przed rokiem, to wciąż możemy w nią wierzyć. Owszem, rok temu Polacy byli killerami i wtedy w większości powiedzielibyśmy, że nasi siatkarze do Paryża pojadą nie tyle po medal, co po prostu po złoto. A teraz, w Paryżu, boimy się czy aby znów nie dopadnie nas klątwa olimpijskiego ćwierćfinału. Ale dobrze już w nim być. I liczyć, że jeszcze przed nim urośniemy.