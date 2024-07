Pokonała polską faworytkę do medalu i stało się to. Historyczny wyczyn!

Polska zdobyła już dwa medale na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W niedzielę pierwszy krążek wywalczyła Klaudia Zwolińska. Kajakarka górska zajęła drugą lokatę w kategorii K-1. Z kolei we wtorek dorobek medalowy powiększyły szpadzistki, które po emocjonującej walce pokonały Chiny w meczu o brąz. Wielkie nadzieje kibice wiązali też z Angeliką Szymańską.

REKLAMA

Zobacz wideo Załamany Ksawery Masiuk po odpadnięciu w półfinale igrzysk: Zbrzydło mi pływanie

Wydawało się, że po 28 latach nasz kraj znów może doczekać się sukcesu w judo. Tak się jednak nie stało. Aktualna wicemistrzyni świata i czwarta zawodniczka rankingu niespodziewanie odpadła już w 1/8 finału, ulegając Prisci Awiti Alcaraz. Po wszystkim nasza reprezentantka zalała się łzami, natomiast jej rywalka wzięła się ostro do pracy. I jak się okazuje, dokonała historycznej rzeczy.

Prisca Awiti Alcaraz zdobyła pierwszy medal dla Meksyku w judo

Meksykanka nie zamierzała się zatrzymywać i pewnie zmierzała do finału. Po drodze pokonała m.in. Katarinę Kristo, dając prawdziwy pokaz mocy - 11-0. I tak zameldowała się na decydującym etapie zmagań. W finale jej rywalką była Andreja Leski. I na Słowenkę sposobu już nie znalazła. Od początku dała się jej zdominować i ostatecznie przegrała 1-10. Mimo wszystko mogła być z siebie bardzo zadowolona.

Odniosła bowiem nie tylko największy sukces w karierze, ale i w historii całego kraju. Srebrny medal to pierwszy taki krążek dla Meksyku w judo. Nikt wcześniej tego nie dokonał. Ba, nikt nie zdobył nawet żadnego innego medalu, czy to złotego, czy brązowego, w tej konkurencji na igrzyskach. W przeszłości wielkie nadzieje wiązano z legendarną Vanessą Zambotti, która wystąpiła w czterech edycjach imprezy z rzędu, ale nigdy nie udało jej się dotrzeć nawet do ćwierćfinału.

Można wprost powiedzieć, że Alcaraz sprawiła sporą niespodziankę na imprezie w Paryżu. Wcześniej także zdobywała medale, ale tylko w turniejach kontynentalnych. Z kolei na mistrzostwach świata w 2023 roku zajęła piątą lokatę.

Przed nami kolejne szanse na medal

I choć Angelika Szymańska nie wywalczyła medalu, to Polska ma jeszcze nadzieje na kolejne krążki, choć w innych konkurencjach. Największą szansę wydaje się mieć Iga Świątek. Tenisistka pewnie zameldowała się w ćwierćfinale imprezy, po drodze pokonując Irinę-Camelię Begu, Diane Parry czy Xiyu Wang. Spore nadzieje wiążemy też z polskimi siatkarzami, którzy wygrali mecz przeciwko Egiptowi.