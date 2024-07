Pokazały, co jest napisane na olimpijskich prezerwatywach. 12 mln wyświetleń

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczęły się pięć dni temu. Polscy fani mają powody do niepokoju, choć dwukrotnie zdarzyło im się eksplodować z radości. Po raz pierwszy w niedzielę, gdy srebrny medal w kategorii K1 w kajakarstwie slalomowym zdobyła Klaudia Zwolińska, a potem we wtorek po sięgnięciu po brąz IO przez nasze szpadzistki. Zdecydowanie więcej takich momentów przeżyli dotąd australijscy kibice, mimo że nie wszyscy ich reprezentanci skupieni są wyłącznie na sportowych zmaganiach.

REKLAMA

Zobacz wideo Załamany Ksawery Masiuk po odpadnięciu w półfinale igrzysk: Zbrzydło mi pływanie

Australijskie zawodniczki pokazały, co otrzymały na IO w Paryżu. Hit sieci!

Parę dni temu w mediach głośno zrobiło się na temat... prezerwatyw, które organizatorzy turnieju przygotowali dla zawodników. Portal olympics.com podał, że mężczyźni otrzymali ich aż 200 tys., natomiast kobiety tylko 20 tys. sztuk. Koordynator ds. opieki zdrowotnej Laurent Dalard zdradził, że to odpowiednia profilaktyka, by "zabezpieczyć" 10,5 tys. sportowców przebywających zwłaszcza w wiosce olimpijskiej.

Do sieci trafił we wtorek materiał wideo zamieszczony przez australijskie zawodniczki. Te, wykorzystując wolny czas pomiędzy kolejnymi zawodami, postanowiły rozpakować produkt i pokazać to fanom. Na łóżku jednej z nich znajdowało się siedem sztuk, z czego zademonstrowano dwa rodzaje prezerwatyw. "Po prostu spróbujcie tego" - przekazała żartobliwie zawodniczka. Przez niespełna dobę film uzbierał ok. 12 mln wyświetleń na portalu X.

"Sportowcy zajęci, dniem i nocą", "to jest wideo dnia", "to ma na celu oczywiście poprawę wytrzymałości i siły" - pisali ironicznie fani w komentarzach. Na opakowaniach prezerwatyw widnieją frygi, czyli maskotki IO w Paryżu. "Na polu miłości graj uczciwie. Zapytaj o zgodę", "nie musisz być złotym medalistą, by ją nosić", "nie dziel się niczym więcej niż zwycięstwem, chroń się przed chorobami" - brzmią fragmenty opisów zamieszczonych na opakowaniach.

To nie pierwszy raz, gdy o australijskich sportowcach zrobiło się ostatnio głośno. Parę dni temu Daria Saville oraz Ellen Perez testowały "antyseksualne łóżka" i rezultatami podzieliły się w sieci. "Zawodniczki skakały, imitowały grę w tenisa czy dosłownie rzucały się na materac. Mimo to łóżka przetrwały ekstremalny sprawdzian i nie uległy zniszczeniu" - pisał Michał Chmielewski ze Sport.pl.

Do tej pory Australia zdobyła na IO w Paryżu 11 medali - sześć złotych, cztery srebrne i jeden brązowy.