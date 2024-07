Igrzyska olimpijskie 2024. Kiedy starty Polaków 31.07? [HARMONOGRAM]

2 - tyle medali zdobyli na razie polscy sportowcy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Do srebra Klaudii Zwolińskiej w kajakarstwie brąz dołożyły szpadzistki (Aleksandra Jarecka, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk i Alicja Klasik). Kolejne szanse medalowe będą w środę 31 lipca.

O której dzisiaj startują Polacy? Jak wygląda plan startów Polaków? Harmonogram startów Polaków na środę 31 lipca

Tego dnia wiele emocji dostarczą polskim kibicom zespoły siatkarskie. Już o godz. 9:00 siatkarze rozegrają hitowy mecz z Brazylią, natomiast dokładnie 12 godzin później siatkarki rozpoczną spotkanie z niżej notowaną Kenią. W przypadku wygranej obie polskie kadry zapewnią sobie awans do ćwierćfinałów.

Wiele będzie dziać się również w innych dyscyplinach. Na kort wyjdzie Iga Światek, która zagra z Danielle Collins o awans do półfinału - będzie to ich ósmy pojedynek, bilans to 6-1 na korzyść Polki. O medal powalczy męska czwórka podwójna, a być może także Klaudia Zwolińska w kajakarskim slalomie.

Igrzyska olimpijskie 2024. Harmonogram startów Polaków w środę 31 lipca:

Triathlon:

8:00 - start indywidualny, finał, Roksana Słupek

Strzelectwo:

9:00 - Karabin małokalibrowy, trzy postawy, 50 m mężczyzn, Tomasz Bartnik i Maciej Kowalewicz

Siatkówka:

9:00 - druga kolejka grupy B mężczyzn, Polska vs Brazylia

21:00 - druga kolejka grupy B kobiet, Polska vs Kenia

Jazda konna:

10:00 - jazda drużynowa i indywidualna: Katarzyna Milczarek (grupa B), Sandra Sysojeva (grupa F) i Aleksandra Szulc (grupa G)

Tenis stołowy

11:00 - 1/16 finału mężczyzn, Miłosz Redzimski vs Anders Lind

16:00 - 1/8 finału kobiet, Natalia Bajor vs I-Ching Cheng

21:00 - ew. 1/8 finału mężczyzn

Pływanie

11:21 - eliminacje 200 m st. klasycznym mężczyzn, Ksawery Masiuk

20:37 - finał 200 m st. motylkowym mężczyzn, Krzysztof Chmielewski

21:47 - ew. półfinał 200 m st. klasycznym mężczyzn

Wioślarstwo

11:34 - półfinał dwójki podwójnej wagi lekkiej kobiet, Martyna Radosz i Katarzyna Wełna

12:26 - finał A czwórki podwójnej mężczyzn: Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Fabian Barański i Mateusz Ziętarski

Tenis

jako trzeci od 12:00 - ćwierćfinał kobiecego singla, Iga Świątek vs Danielle Collins

Żeglarstwo

12:13 - windsurfing kobiet, wyścigi 8-11, Maja Dziarnowska

13:43 - windsurfing mężczyzn, wyścigi 7-10, Paweł Tarnowski

14:15 - skiff mężczyzn, wyścigi 10-12, Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki

15:15 - skiff mężczyzn, wyścigi 10-12, Aleksandra Mielzacka i Sandra Jankowiak

Kajakarstwo

15:30 - slalom, półfinał C-1 kobiet, Klaudia Zwolińska

17:25 - ew. finał slalomu kobiet, C1

Boks

21:52 - 1/8 finału kobiet w kategorii do 75 kg, Elżbieta Wójcik - Aofie O'Rourke

Koszykówka 3x3