Przykre sceny w meczu Świątek - Wang. "Proszę zobaczyć"

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu. We wtorek wieczorem liderka światowego rankingu pokonała Xiyu Wang z Chin 6:3, 6:4. Spotkanie trwało ponad 100 minut, a zwłaszcza w drugim secie było w nim sporo emocji, bo Świątek została dwukrotnie przełamana przez przeciwniczkę.

Dramaturgii spotkaniu dodało to, co wydarzyło się w drugim secie w przerwie między gemami przy stanie 4:3 dla Świątek. Wtedy Wang poprosiła o dłuższą przerwę i pomoc fizjoterapeutki. Chinka miała duże problemy z mięśniem czworogłowym lewego uda.

Wang wróciła do gry z zabandażowaną nogą i niespodziewanie rozbiła Świątek w ósmym gemie, przełamując ją bez straty punktu. Chinka doprowadziła do remisu 4:4, ale za chwilę przegrała swoje podanie, dzięki czemu Świątek serwowała, by wygrać mecz.

I wtedy znów problemy z nogą miała Wang. Tym razem jednak wszystko wskazywało na to, że problemy sprawiał jej bandaż, który założyła jej fizjoterapeutka. - Ona nie może ani zginać, ani prostować nogi - zauważyli komentatorzy Eurosportu.

Kuriozalne problemy rywalki Świątek

- Czy ona nie może go po prostu zdjąć? - dopytywał jeden z nich, gdy Wang miała trudności z chodzeniem po korcie, a na jej twarzy malował się wyraźny grymas bólu. I rzeczywiście Chinka zdecydowała się zerwać bandaż, który pojawił się na jej nodze raptem kilka minut wcześniej.

Przy stanie 30:15 dla Świątek w 10. gemie drugiego seta Chinka na korcie zerwała bandaż, zostawiając jego kawałek na udzie. - Proszę zobaczyć, jakie cierpienie malowało się na jej twarzy. Trochę pomieszane z radością, że udało się jej zdobyć chociaż jeden punkt - mówili komentatorzy.

- Patrzyłem na te gesty i widziałem, że kolokwialnie mówiąc, fizjoterapeutka "zabetonowała" jej tę nogę. A wiadomo, jaka jest praca nóg na korcie. To cały czas dynamiczna robota dla mięśnia, a on był ściśnięty. Nie dochodziło do niego powietrze, było słabe krążenie - dodali, gdy Wang zdjęła bandaż.

Interwencja Chinki nic jej jednak nie dała i ostatecznie odpadła z turnieju olimpijskiego. W ćwierćfinale Świątek zagra z Danielle Collins. Mecz już w środę.