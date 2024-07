Ta walka przejdzie do historii polskiego sportu! Polskie szpadzistki mają medal!

Polskie szpadzistki świetnie prezentowały się na igrzyskach olimpijskich. Najpierw pokonały 31:29 Amerykanki, dzięki czemu awansowały do półfinału. Tam czekały na nie Francuzki. Spotkanie było bardzo wyrównane, ale niestety zakończyło się zwycięstwem rywalek 45:39. Polkom pozostał mecz o brązowy medal, w którym zmierzyły się z Chinkami.

Mamy to! Polki z brązowym medalem

Pierwsza do walki weszła Aleksandra Jarecka, która zmierzyła się z Yiwen Sun. Polka spisała się znakomicie i wygrała 2:0. Następnie czekało nas starcie Martyny Swatowskiej-Wenglarczyk z Sihan Yu. Ten pojedynek skończył się remisem, mimo że nasza szpadzistka przez długi czas miała przewagę.

W kolejnych rundach Chinki były zdecydowanie lepsze i wyszły na prowadzenie 14:12. Szczególnie dobrze prezentowała się Yiwen Sun, która wykorzystała błędy Swatowskiej-Wenglarczyk i pokonała ją 7:3. Później Jarecka w rywalizacji z Nuo Xu nadrobiła jeden punkt. W kolejnej partii Renata Knapik-Miazga walczyła z Sihan Yu. Polka w pewnym momencie prowadziła 2:1, ale rywalka odrobiła straty i Chiny nadal prowadziły 18:17.

W siódmej rundzie ponownie zobaczyliśmy w akcji Swatowską-Wenglarczyk. Polka tym razem nie zawiodła i ograła Chinkę. Dzięki temu na dwa etapy przed końcem utrzymywał się remis 20:20. Następnie żadna ze stron nie potrafiła wyjść na prowadzenie i tym samym przed ostatnią walką widniał wynik 25:25. Wszystko zatem rozstrzygnęło się w ostatniej walce.

W decydującym starciu zobaczyliśmy w akcji Jarecką i Sihan Yu. Początkowo lepiej prezentowała się Chinka i na dwie minuty przed końcem prowadziła 2:0. Jarecka szybko jednak wróciła do gry i doprowadziła do wyrównania. Polka się nie zatrzymywała i wyszła na prowadzenie. Na cztery sekundy przed końcem - po olbrzymim zamieszaniu i pomyłce sędziów przy sygnalizacji wyniku - to Chinka prowadziła jednak 6:5, w całym spotkaniu było 31:30 dla rywalek. Polka w ostatniej chwili doprowadziła jednak do wyrównania i do dogrywki!

W niej Jarecka zdecydowała się na atak, którym zaskoczyła rywalkę i zdobyła zwycięski punkt. Polki wygrały 32:31 i zaczęły krzyczeć, skakać i płakać z radości!