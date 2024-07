72 lata i koniec! Mamy nowy rekord Polski na igrzyskach w Paryżu. Aż trudno uwierzyć

Igrzyska olimpijskie trwają w najlepsze. Zmagania w Paryżu to okazja dla ponad 10 tysięcy zawodników i zawodniczek na spełnienie marzeń o występie na najważniejszej sportowej imprezie czterolecia. To także okazja do bicia rekordów i przekraczania granic. Jeden z nich stał się udziałem Polki Katarzyny Milczarek, która igrzyska w Paryżu zapamięta być może na zawsze.

3 fot. REUTERS/Zohra Bensemra fot. REUTERS/Matthew Childs Otwórz galerię Na Gazeta.pl