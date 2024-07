Ten widok aż rozrywa serce. Dramat Polki na igrzyskach. "Cała się trzęsła"

Czy po obejrzeniu przegranej walki Angeliki Szymańskiej mieliście marsowe miny? Czy narzekaliście, że co to za wicemistrzyni świata, skoro na igrzyskach przegrywa już w 1/8 finału turnieju olimpijskiego?

To chyba naturalne, że takie myśli przychodzą do głowy, kiedy polskiemu sportowi ucieka medalowa szansa. Ale spróbujmy wczuć się w tego, komu ona naprawdę ucieka.

"Mogę państwa tylko przeprosić"

Jeszcze zanim zobaczyliśmy Szymańską w strefie mieszanej pod halą na Polach Marsowych, już wiedzieliśmy, że do nas idzie. Zdradzał ją głośny płacz. Bardzo głośny. Początkowo Angelika chciała przez miejsce spotkań sportowców z mediami przejść jak burza. Ale poproszona o rozmowę zatrzymała się i spróbowała z nami porozmawiać. Bez skutku, bo płacz chwytał ją za gardło i dusił tak, że Angelika prawie nic nie mogła powiedzieć. Przykucnęła więc z boku i płakała. Tak, że aż cała się trzęsła. Po dwóch-trzech minutach wstała, trochę otarła łzy i poszła przed kamerę którejś z telewizji. Tam jakoś się trzymała, ale do nas znów wróciła szlochając. – Przepraszam, potrzebuję jeszcze chwili – z trudem powiedziała. Po czym gdzieś zniknęła i już nie wróciła.

- Mogę państwa tylko przeprosić. Wydaje mi się, że powinniście troszeczkę zrozumieć to, że Angelika was uniknęła. Musi ochłonąć – mówi trenerka Aneta Szczepańska.

W 1996 roku w Atlancie Szczepańska zdobyła srebro. To ostatni polski medal igrzysk olimpijskich w judo. A przecież kiedyś byliśmy w tym sporcie mocni. W Atlancie złoto wywalczył Paweł Nastula, wcześniej na igrzyskach w Barcelonie (1992) i Seulu (1988) mistrzem był Waldemar Legień, a bardzo popularnymi postaciami polskiego sportu byli też w tamtych czasach inni judocy: Beata Maksymow i Rafał Kubacki.

Teraz kimś naprawdę znanym miała się stać Szymańska. Urodzona w 1999 roku zawodniczka w ubiegłym roku zdobyła brąz mistrzostw Europy, a w tym roku – srebro mistrzostw świata. Miała absolutnie wszystko, żeby w Paryżu wywalczyć podium olimpijskie, najcenniejsze. Dlaczego nie wywalczyła?

Trenerka mówi: „Angelika jeszcze nie taka stara". To o dziewczyna z rocznika 1999

Na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. Judo to trudny sport? Prawda, ale który jest łatwy? Tak, tu jest tylko jedna szansa na medal, to nie pływanie, gdzie można być jak Michael Phelps i wygrywać dystans za dystansem. Ale czy ktoś powie, że łatwo być jak Phelps? Albo czy Szymańskiej kazano, żeby wybrała akurat taką, niewdzięczną, niedającą szans na poprawkę dyscyplinę?

Trenerka Szczepańska próbowała szukać powodu niepowodzenia razem z nami, grupą polskich dziennikarzy. Mówiła o technikach – tych swojej zawodniczki i tej rywalki, dużo niżej notowanej Prisci Awitiii Alcaraz. W maju na MŚ w Abu Dabi Meksykanka odpadła już w 1/16 finału, a Polka cieszyła się ze srebra. Teraz to Alcaraz poszła walczyć o medale, po pokonaniu Angeliki sprawiła kolejną niespodziankę, triumfując też w ćwierćfinale, nad Austriaczką Piovesaną.

A Szymańska na kolejną medalową szansę olimpijską musi czekać cztery lata. O ile doczeka. – Trudno powiedzieć, co będzie. Mogą się przytrafić kontuzje i różne przeciwności losu. No ale Angelika jeszcze nie jest taka stara, ma 24 lata z kawałkiem. Ja raczej w sporcie zostanę, a zawodniczka to zawodniczka: może mieć różne plany – mówi Szczepańska. To brzmi brutalnie. Czyli pasuje do tego, co Szymańska dziś przeżywa.

Zaciśnijcie zęby i dopiero czytajcie!

Szczepańska opowiada nam, że kiedy Angelika przegrywa, to znosi to tak źle, że nie ma co do niej podchodzić i na przykład jej przytulać. A tu przegrała bardzo boleśnie. – Już na początku dostała nogą w nos i poszła do medyków, bo kiedyś miała nos złamany, krew jej poleciała i był strach. A do tego jeszcze rękę miała przeciągniętą od tej dźwigni, którą zastosowała Meksykanka – mówi trenerka. – Ma ją przeciągniętą dosyć mocno – dodaje.

Co to znaczy mieć przeciągniętą rękę? Słuchajcie, tylko najpierw zaciśnijcie zęby. – U nas stosuje się dźwignie na stawy łokciowe. Przeciwnik może taką dźwignię odklepać. Angelika miała tak mocno wyciągniętą tę dźwignię, że odklepałaby, gdyby to był jakiś towarzyski turniej, gdyby to była walka sparingowa. Wtedy po prostu przegrałaby przed czasem. Na pewno zostały uszkodzone tkanki miękkie, więzadełka i torebki stawowe. A w najgorszym wypadku jest tak, jak u mnie. O: mam taką rękę, że jej nie wyprostuję (Szczepańska pokazuje lewą rękę – faktycznie daleko jej do pełnego wyprostu). Ja też nie odklepywałam i od zakładanych mi dźwigni mam odpryski w kości – mówi. I tylko się uśmiecha, kiedy się krzywię i ironicznie komentuję, że sport to zdrowie.

Impreza jej nie zjadła. "Co z tego?"

- Ten sport wypompowuje zawodnika. Cały dzień walk wymaga czterech cech: motoryki, techniki, taktyki i głowy. Angelika to ma, a i tak nie daje to żadnej gwarancji sukcesu – mówi Szczepańska. - Co z tego, że była naprawdę dobrze przygotowana, skoro taka Meksykanka wyszła, zrobiła jedną mocną akcję, później tego broniła i koniec? Angelika była przygotowana naprawdę bardzo dobrze. Nie była sparaliżowana stresem, impreza jej nie zjadła. Taki to jest sport, naprawdę ciężki – wzdycha Szczepańska.

W tym wyjątkowo ciężkim sporcie w Paryżu będą nas reprezentować jeszcze Beata Pacut-Kłoczko i Piotr Kuczera (Adam Stodolski już walczył i odpadł w 1/16 finału).