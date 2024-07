Thriller w meczu Polek o półfinał igrzysk! Nagły zwrot na 13 sekund przed końcem

Polskie szpadzistki awansowały do półfinału turnieju drużynowego na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W niesamowitym meczu z USA Biało-Czerwone przegrywały już od samego początku, a pierwsze prowadzenie uzyskały dopiero na 13 sekund do końca ostatniej z dziewięciu walk. Wielki triumf przybliżył Polskę do kolejnego medalu igrzysk.

Fot. REUTERS/Peter Cziborra