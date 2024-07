Niemcy przegrywali już 0:2. I nagle zwrot. Dwugodzinny bój

Zarówno Amerykanie, jak i Niemcy bardzo dobrze rozpoczęli rywalizację na igrzyskach. Zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych w pierwszym meczu łatwo pokonali Argentynę (3:0), a Niemcy po tie-breaku byli lepsi od Japonii (3:2). Szczególnie to drugie spotkanie dostarczyło wielu emocji - faworytem byli bowiem Azjaci, a siatkarze Michała Winiarskiego skutecznie postawili się faworytom.

REKLAMA

Zobacz wideo Załamany Ksawery Masiuk po odpadnięciu w półfinale igrzysk: Zbrzydło mi pływanie

Michał Winiarski pokonany. Amerykanie lepsi w hicie

We wtorek punktualnie o 13.00 rozpoczęło się hitowe starcie grupy C między Amerykanami a Niemcami. Już pierwsze akcje meczu pokazały, że może to być ciekawe spotkanie. Lepiej na parkiecie prezentowali się jednak zawodnicy z Ameryki. Po kilku minutach mieli już trzy punkty przewagi (4:1). Z minuty na minutę ich gra wyglądała coraz lepiej, a Michał Winiarski miał problemy do niepokoju. Ostatecznie Amerykanie wygrali seta 25:21.

Drugi set rozpoczął się od dość wyrównanych wymian i wyniku. Do czasu. Przy stanie 6:6 przeważać zaczęli siatkarze ze Stanów. Przy stanie 12:10 rozpoczęła się kapitalna seria ośmiu punktów z rzędu wywalczonych przez Amerykanów. "Ten set ucieka Niemcom" - mówił komentujący spotkanie Jacek Laskowski. Z kolei Michał Winiarski próbował interweniować, biorąc czas, jednak nie wpłynęło to zbytnio na wynik. Partia zakończyła się rezultatem 25:17. Niemcy w końcówce byli bezradni.

Niemcy bardzo dobrze weszli w trzeciego seta i wygrali dwie pierwsze akcje. Po kilku minutach ich przewaga nad USA wynosiła już pięć punktów (7:2). Wówczas amerykański szkoleniowiec poprosił o czas. Nie wpłynęło to zbytnio na przebieg spotkania. Zawodnicy Michała Winiarskiego utrzymywali przewagę kilku punktów. Świetnie wyglądał na placu gry Grozer. Amerykanie zaczęli budzić się przy stanie 7:10. Wówczas zniwelowali stratę nawet do dwóch punktów, ale po chwili ekipa Winiarskiego znów prowadziła czterema oczkami (13:17). Niemcy prowadzenie do końca seta już nie oddali i wrócili do meczu, wygrywając do 17.

Początek czwartego seta był dość wyrównany. Choć początkowo Niemcy mieli dwa punkty przewagi nad Amerykanami, to od stanu 6:6 ekipy grały punkt za punkt. W tej fazie seta pojawiło się sporo zepsutych zagrywek. W kolejnych minutach Amerykanie zaczęli się gubić i przy stanie 13:11 dla Niemców ich szkoleniowiec poprosił o czas. W kolejnych minutach przewaga zespołu Winiarskiego rosła. Amerykanie byli pogubieni. Mimo to próbowali gonić wynik. Przy stanie 15:17 o czas poprosił polski szkoleniowiec. Do końca seta Niemcy nie oddali już prowadzenia, jeszcze zwiększyli przewagę i doprowadzili do tie-breaka.

Ostatnia, decydująca partia, od początku trzymała w napięciu. Akcje toczyły się punkt za punkt. Do pewnego momentu. Przy stanie 4:5 rozpoczęła się seria punktowa Amerykanów - zdobyli oni pięć punktów z rzędu. I wtedy doszło do kolejnego zwrotu akcji. Niemcy odrobili punkty seriami. W końcówce to już Amerykanie punktowali skutecznie i ostatecznie wygrali 15:11, a cały mecz 3:2!

Amerykanie mają na koncie pięć punktów i są już niemal pewni awansu do ćwierćfinału. Ostatni mecz grupowy rozegrają 2 sierpnia przeciwko Japończykom. Faza pucharowa rozpocznie się 5 sierpnia.

USA - Niemcy 3:2 (25:21, 25:17, 17:25, 20:25, 15:11)