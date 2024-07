Rzecznik Praw Obywatelskich reaguje ws. Babiarza. List do TVP

Przemysław Babiarz został zawieszony przez władze Telewizji Polskiej od dalszej pracy przy igrzyskach olimpijskich w Paryżu. To efekt wypowiedzi dziennikarza w trakcie ceremonii otwarcia, gdy zdecydował się na interpretację słów piosenki "Imagine" autorstwa Johna Lennona. Co istotne, interpretacja ta była zgodna z autorem. "Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - mówił Babiarz podczas transmisji. O sprawie Babiarza szeroko rozpisywały się media na całym świecie.

REKLAMA

Zobacz wideo Ostatnie rzuty Anity Włodarczyk przed występem na igrzyskach. "Młoty lądują coraz dalej"

Sportowcy i dziennikarze TVP Sport wystosowali list do władz telewizji publicznej z prośbą o przywrócenie Babiarza do pracy. Po stronie sportowców podpisała się m.in. Anita Włodarczyk, Otylia Jędrzejczak, Piotr Lisek, Natalia Kaczmarek czy Justyna Święty-Ersetic. "Poglądy ma każdy. Przemysław Babiarz swoje też ma. Nie z każdym trzeba się zgadzać. Jednak pogląd dobrze mieć. Dobrze mieć też szacunek do tego, że ktoś myśli inaczej. To było zresztą główne motto ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu. Zjednoczmy się ponad podziałami, uszanujmy, że jesteśmy różni" - czytamy w liście.

Wcześniej do sprawy Babiarza odnosił się Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport. "Rozmawiałem o tym z Przemkiem i wierzyłem, że będzie potrafił oddzielić swoje osobiste poglądy od pracy i wykonywać ją najlepiej jak potrafi. Tak się jednak nie stało, więc kolejny raz nie jestem już w stanie stanąć w Przemka obronie i zaakceptowałem decyzję władz Telewizji Polskiej" - napisał były rzecznik piłkarskiej reprezentacji Polski na portalu X.

"Jest mi szczególnie przykro z tego powodu, że to ja w ostatnich miesiącach wielokrotnie wstawiałem się za Przemkiem Babiarzem, a Przemek od kilku dni milczy. Nie wykonał żadnego gestu względem nikogo. Nie przeprosił i postawił kolegów ze swojej redakcji w bardzo niekomfortowej sytuacji. Przyszedłem do TVP z myślą jej odpolitycznienia i na tym się skupiałem. Dziś ja i moi bliscy są nieustannie bezpardonowo atakowani przez środowiska prawicowe i w dużej mierze polityków PiS" - dodał Kwiatkowski, już po publikacji listu do władz TVP.

RPO reaguje ws. Babiarza. List do TVP. "Z uprzejmą prośbą"

Sprawą Babiarza we wtorek postanowił się zainteresować Rzecznik Praw Obywatelskich, który publicznie prosi dyrektora generalnego TVP o wyjaśnienia w tej sprawie. "W kontekście tego wydarzenia RPO zwraca uwagę na wolność wypowiedzi dziennikarskiej, która podlega szczególnej ochronie na podstawie art. 54 Konstytucji RP i art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Do jej szczególnego poszanowania zobowiązany jest nadawca publiczny, który powinien zapewnić możliwość nieskrępowanego wypowiadania się przez dziennikarzy oraz pluralizm poglądów" - czytamy w komunikacie.

"Ingerencja w wolność wypowiedzi dziennikarskiej, przez zastosowanie reżimu odpowiedzialności pracowniczej, jest zatem możliwa, gdy doszło do oczywistego przekroczenia jej granic, m.in. przez wypowiedzi naruszające porządek publiczny, dobre imię innych osób, zawierające mowę nienawiści lub nawoływanie do przemocy. Oceniając wypowiedź dziennikarza, konieczne jest uwzględnienie jej kontekstu. Odmienne kryteria mają bowiem zastosowanie do wypowiedzi pisemnych i do wypowiedzi na żywo" - tłumaczy strona RPO.

"Ponadto ewentualne zastosowanie sankcji wobec dziennikarza powinno być proporcjonalne, a środek w postaci zawieszenia w obowiązkach służbowych jest jednym z najbardziej dolegliwych. Działania nadmiarowe, wykraczające poza ramy proporcjonalności, rodzą również ryzyko wywołania efektu mrożącego w stosunku do innych dziennikarzy pracujących w mediach publicznych" - pisze biuro RPO.

"Zwracam się do Pana Dyrektora z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyjaśnień w niniejszej sprawie, w szczególności zaś o wskazanie argumentów, które zadecydowały o zawieszeniu red. Babiarza w obowiązkach służbowych oraz o ocenę proporcjonalności zastosowanych środków" - pisze w piśmie Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich.