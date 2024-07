Kerber zdecydowała się na radykalny krok na igrzyskach. Klamka zapadła

Angelique Kerber poinformowała, że igrzyska olimpijskie w Paryżu będą jej ostatnimi w karierze, którą wznowiła na początku roku po urodzeniu dziecka. To właśnie ze względu na półtoraroczną córeczkę Niemka zdecydowała się opuścić wioskę olimpijską i przenieść do hotelu. O decyzji tenisistki, która awansowała do ćwierćfinału imprezy, poinformował "Bild".

