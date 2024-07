Rozłam na szczycie TVP Sport? Poszło o Babiarza. "Sumienie i ludzka przyzwoitość"

"Świat bez nieba, narodów, religii to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - te słowa wypowiedziane przez Przemysława Babiarza podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu wywołały prawdziwą burzę. Za tę interpretację piosenki "Imagine" Johna Lennona słynny komentator został zawieszony przez TVP i odsunięty od komentowania olimpijskich zmagań. Decyzja władz stacji wywołała ogromne podziały - nawet wewnątrz niej samej.

REKLAMA

Zobacz wideo Załamany Ksawery Masiuk po odpadnięciu w półfinale igrzysk: Zbrzydło mi pływanie

Dyrektor TVP Sport nie będzie bronił Babiarza. Jest reakcja zastępcy

Za zawieszenie Przemysława Babiarza odpowiedzialna jest dyrekcja TVP z Tomaszem Sygutem na czele. Z kolei szef TVP Sport Jakub Kwiatkowi długo milczał w tej sprawie, by w końcu w poniedziałek zabrać głos i oświadczyć, że decyzję popiera. - Bardzo cenię i szanuję Przemysława Babiarza jako wybitnego dziennikarza, co nie zmienia faktu, że komentarzem sprzeniewierzył się misji, którą nam jako dziennikarzom sportowym telewizji publicznej powierzono. Komentator sportowy powinien pozostawić widzowi przestrzeń do własnej interpretacji, a nie narzucać swoją narrację - tłumaczył we wpisie na platformie X.

Kwiatkowski dał też jasno do zrozumienia, że nie wstawi się za Babiarzem przed władzami telewizji, mimo że list w tej sprawie podpisało wielu dziennikarzy TVP Sport. Wśród podpisanych zabrakło m.in. zastępcy dyrektora stacji Kuby Polkowskiego. Okazuje się jednak, że mimo to ma zupełnie inne spojrzenie niż jego przełożony.

Kuba Polkowski nie zgadza się z Kwiatkowskim. Wydał oświadczenie. "Popieram..."

Polkowski wydał własne oświadczenie na platformie X. - W odniesieniu do zawieszenia Przemysława Babiarza jestem winien kilka zdań od siebie. O tej decyzji dowiedziałem się w sobotę, podobnie jak większość z Was, właśnie z tego miejsca - portalu X. Moja decyzyjność była w tym temacie zerowa, ale siłą rzeczy stałem się jedną z jej twarzy, choć prywatnie mam na ten temat inne spojrzenie, co przedstawiłem bezpośrednio w wiadomości do Przemysława Babiarza - rozpoczął obszerny wpis.

Następnie poinformował, że popiera prośbę o przywrócenie Przemysława Babiarza do pracy. - Stanowisko dyrekcji TVP znacie doskonale i będąc zastępcą dyrektora TVP Sport, Kuby Kwiatkowskiego, nie zamierzałem wychodzić przed szereg, bo były to decyzje, które zapadały nie na szczeblu mojej działalności. Sumienie i ludzka przyzwoitość nakazują mi jednak zająć publiczne stanowisko w tej sprawie, ze świadomością konsekwencji, jakie się za tym kryją. Dlatego w pełni popieram list redakcji TVP Sport skierowany do Dyrektora Generalnego TVP - Pana Tomasza Syguta, który ukazał się dzisiaj w przestrzeni publicznej. Głos moich kolegów i koleżanek z redakcji jest w tym temacie, również moim głosem - napisał.