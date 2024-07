Brawo, jest awans! Kosmiczny mecz Polki. Wyszła z wielkich tarapatów

Natalia Bajor w poniedziałek rozpoczęła zmagania na igrzyskach olimpijskich w Paryżu od zwycięstwa 4:3 z Sauthasini Sawettabut z Tajlandii. Polka w tym spotkaniu pokazała charakter, bo chociaż w ostatnim secie przegrywała 0:4, to zdołała ograć rywalkę 11:6 i zwyciężyła w całym spotkaniu z 55. zawodniczką na świecie. Napędzona tym wynikiem weszła w kolejną fazę zmagań.

Natalia Bajor w najlepszej 16 igrzysk olimpijskich. Powalczy o ćwierćfinał

W 1/16 finału reprezentantka Polski zmierzyła się z 80. na świecie Fu Yu, a więc zawodniczką urodzoną w Chinach, ale reprezentującą Portugalię. Pomimo że to Bajor była wyżej notowana, to właśnie 45-letnia rywalka była faworytką wtorkowego meczu. Co ciekawe, obie panie są klubowymi koleżankami z KTS-u Enea Siarkopol Tarnobrzeg.

Bajor zaczęła jednak kapitalnie, bo w dwóch pierwszych setach pokonała rywalkę - najpierw do siedmiu, a następnie do ośmiu. Yu nie miała jednak zamiaru się poddać i w trzecim secie zobaczyliśmy bardzo długi bój i grę na przewagi. Finalnie to Portugalka wygrała jednak 17:15 i zaczęła wracać do spotkania. 45-latka w kolejnej partii po prostu zdominowała i triumfowała 11:4.

W piątym secie przy wyniku 2:2 znów lepsza okazała się Yu i tym razem wygrała 11:7. Portugalka była więc tylko o seta od wygrania spotkania, ale na szczęście Bajor kolejną odsłonę wygrała 12:10 i wyniku zdecydował siódmy set. W nim reprezentantka Polski wygrała już 11:8, a w całym spotkaniu 4:3 i zameldowała się w 1/8 finału.

Tym samym Bajor jest już w najlepszej szesnastce kobiecych zmagań w tenisie stołowym. O kolejny awans będzie jej jednak bardzo ciężko, bo o ćwierćfinał zagra z Cheng I-Ching, a więc Tajwanką z 12. miejsca na świecie. Spotkanie zaplanowano na 31 lipca o 15:00.

Yu Fu (Portugalia) - Natalia Bajor (Polska) 3:4 (7:11, 8:11, 17:15, 11:4, 11:7, 10:12, 8:11).

