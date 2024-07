Wykryto u niej nowotwór, zasłabła na IO. Kolejna granica przekroczona?

Codziennie od soboty na niezwykle widowiskowej sali Grand Palais w Paryżu odbywają się zmagania w szermierkę. Nie inaczej było w poniedziałek, gdy do walki o medale stanęła m.in. Nathalie Moellhausen - 38-letnia Brazylijka, która w przeszłości dwukrotnie zostawała mistrzynią świata oraz jednokrotnie Europy, albowiem wcześniej reprezentowała Włochy.

Wykryto u niej nowotwór, a i tak wystartowała w Paryżu. Kolejna granica przekroczona?

Moellhausen w pierwszym pojedynku rywalizowała z Kanadyjką Ruien Xiao. W trakcie trzeciej rundy szpadzistka urodzona w Mediolanie zasłabła i upadła na ziemię. Członkowie sztabu szkoleniowego z trudem posadzili ją na krześle. Mimo problemów zdrowotnych 38-letnia Brazylijka dokończyła walkę. Przegrała 11:15.

- Nigdy w życiu nie doświadczyłam podobnego bólu. Już po pierwszym dotyku poczułam, że moje ciało nie może się ruszyć. Wiedziałam, że przysługuje mi maksymalnie 5 minut. Pomysł, aby dokończyć walkę, był czymś, co wydawało się niemożliwe - powiedziała w rozmowie z TV Globo.

Brazylijscy dziennikarze szybko dowiedzieli się, co było powodem kłopotów Moellhausen. Okazało się, że u kilka miesięcy temu u zawodniczki wykryto guza w okolicy kości ogonowej. Choć zmiana nowotworowa była łagodna, to utrudniała nawet poruszanie się, co widać na filmiku, na którym 38-latka ma problem, aby podnieść się z podłogi. - Do wtorku nie mogłam chodzić. Myślę, że dokonaliśmy cudu. Zajęło mi trzy dni, zanim mogłam wstać - zdradziła Moellhausen, która po raz czwarty wystąpiła na igrzyskach olimpijskich. Szpadzistka trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację. Jak przyznała, przez około miesiąc będzie unieruchomiona.