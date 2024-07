Największy nieobecny na liście TVP. To on miał stanąć murem za Babiarzem

"Świat bez nieba, narodów, religii to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - tak Przemysław Babiarz zinterpretował piosenkę "Imagine" Johna Lennona podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Telewizja Polska zdecydowała o odsunięciu go od obowiązków związanych z komentowaniem zmagań w stolicy Francji.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Fornal w intensywnej rehabilitacji po kontuzji. Walka z czasem trwa

W związku z decyzją władz stacji zareagowali sportowcy oraz dziennikarze. Łącznie aż 148 osób podpisało się pod otwartym listem do dyrektora generalnego Telewizji Polskiej. Wśród nich widzimy m.in. Anitę Włodarczyk, Natalię Kaczmarek, czy Otylię Jędrzejczak, a wśród dziennikarzy Jacka Laskowskiego, Jacka Kurowskiego, czy Macieja Iwańskiego.

Wielki nieobecny na liście wsparcia dla Przemysława Babiarza

Na liście podpisanych brakuje jednak absolutnej legendy sportowej redakcji TVP - Dariusza Szpakowskiego. Najbardziej znany komentator sportowy w Polsce nie podpisał się pod prośbą o przywrócenie Babiarza do pracy, czym wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.

"Szpakowskiego brakuje" - czytamy wśród setek komentarzy w serwisie X. "Redaktor nie odważył się podpisać" - głosi inna z opinii. "Pan redaktor Szpakowski z jakimś takim mniejszym animuszem ruszył do podpisania tego listu poparcia Pana Redaktora Przemysława Babiarza" - pisze kolejny internauta, parafrazując komentarz Szpakowskiego podczas meczów piłkarskich. "Głowa w piasek, bo posada ważniejsza" - czytamy dalej.

"Długa lista, rzuca się w oczy brak Dariusza Szpakowskiego" - pisał z kolei Krzysztof Stanowski.

To właśnie brak podpisu przez Dariusza Szpakowskiego wywołał największe poruszenie, ale internauci wypominają także nieobecność Mateusza Borka, Jakuba Polkowskiego i Jarosława Idziego. Ostatni z nich był współkomentatorem Przemysława Babiarza na wielu imprezach lekkoatletycznych. Powodu decyzji całej trójki nie znamy.