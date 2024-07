Ciąg dalszy skandalu na IO. Gwiazda wypaliła przed kamerami. "Całe to g***o"

Zaraz po oficjalnym rozpoczęciu igrzysk olimpijskich w Paryżu doszło do jednego z największych skandali na trwającej imprezie. Selekcjonerka żeńskiej reprezentacji Kanady w piłce nożnej Beverly Priestman szpiegowała rywalki z Nowej Zelandii za pomocą drona, a FIFA nie zostawiła tej sytuacji bez reakcji. Światowa federacja ukarała drużynę, trenerkę oraz jej asystentów. O jakich karach mowa? M.in. finansowej (200 tysięcy franków szwajcarskich), a z drugiej odjęciu sześciu punktów w fazie grupowej!

Piłkarki Kanady nie poddają się w walce o awans. "Jesteśmy cholernie dobre"

Kanadyjki mają na koncie trzy medale igrzysk olimpijskich: dwa brązowe (2012 Londyn, 2016 Rio de Janeiro) oraz złoto z poprzednich igrzysk w Tokio. Tym samym wydawało się, że nie mają szans na obronę tytułu. Jednak wygrały 2:1 z Nową Zelandią i 2:1 z Francją i tym samym mają zerowy dorobek punktowy, ale ciągle zachowują matematyczne szanse na awans do ćwierćfinału.

- Nie mamy nic do stracenia. Nie spałyśmy przez ostatnie trzy dni. Nie jadłyśmy, płakałyśmy... Nie powiedziałabym, że to idealne okoliczności do gry, ale wspierałyśmy się, gdyż nie mamy nic do stracenia. Wzajemnie się napędzamy - mówiła po wygranym meczu z Francją Vanessa Gilles w rozmowie z kanadyjską telewizją.

- Mamy determinację, dumę, żeby udowodnić ludziom, że się mylili. To duma z reprezentowania naszego kraju, gdy całe to g**no wypłynęło. Wielokrotnie to powtarzałam i broniłam naszej drużyny. Nie jesteśmy oszustkami. Jesteśmy cholernie dobrymi zawodniczkami, tworzymy cholernie dobry zespół i jesteśmy cholernie dobrą grupą ludzi, co udowodniłyśmy - podkreśliła piłkarka Olympique'u Lyon.

Ostatni mecz w fazie grupowej na igrzyskach olimpijskich w Paryżu reprezentacja Kanady rozegra w środę 31 lipca o godz. 21:00 przeciwko Kolumbii. Jeśli Kanadyjki wygrają, to będą mieć szanse na awans z klasyfikacji drużyn z trzecich miejsc, a może i drugiego, jeśli Francuzki przegrają z Nową Zelandią.