Czytelnicy Sport.pl reagują ws. Babiarza. "Największa choroba XXI wieku"

Zawieszenie Przemysława Babiarza przez Telewizję Polską po ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu to jeden z najgłośniejszych tematów ostatnich dni. Dziennikarz został zawieszony po tym, jak podzielił się z widzami interpretacją utworu pt. "Imagine" autorstwa Johna Lennona. "Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - stwierdził Babiarz. Sam Lennon mówił, że utwór "jest praktycznie manifestem komunistycznym", mimo że sam artysta nie czuł się komunistą.

Zawieszenie Babiarza spotkało się z ogromną burzą i zainteresowaniem, także w mediach na całym świecie. "Brak na stanowisku komentatorskim Przemka to największa strata właśnie dla Kibica. Igrzyska to największe święto sportu; czas pięknych zwycięstw, bolesnych porażek, wielkich przeżyć przed ekranami. My, którzy za to odpowiadamy, chcemy zrobić w Paryżu wszystko, aby przekaz z tej imprezy stał na jak najwyższym poziomie. A ten poziom na stadionie lekkoatletycznym gwarantuje Przemysław Babiarz" - pisze Sebastian Chmara, współkomentator zawodów lekkoatletycznych.

"Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie - to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie" - pisze Telewizja Polska w oświadczeniu ogłaszającym zawieszenie Babiarza. "Rozmawiałem o tym z Przemkiem i wierzyłem, że będzie potrafił oddzielić swoje osobiste poglądy od pracy i wykonywać ją najlepiej jak potrafi. Tak się nie stało, więc kolejny raz nie jestem w stanie stanąć w jego obronie. Zaakceptowałem decyzję władz Telewizji Polskiej" - dodał Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport.

Kulisy zawieszenia Babiarza przez TVP. "Ze sprawy redakcyjnej zmieniła się w polityczną"

W poniedziałkowy wieczór Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl, zdradził kulisy decyzji Telewizji Polskiej ws. Babiarza. "Twoje zdjęcie z Jackiem Kurskim jest wiecznie żywe - miał usłyszeć Babiarz na jednej z rozmów. Intensywna wymiana zdań w sprawie Babiarza między władzami TVP a redakcją sportową, miała miejsce w sobotę koło południa. Ze sprawy redakcyjnej zmieniła się w polityczną. W niedzielę przeciw decyzji zaprotestował zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W swym oświadczaniu przyrównał te działania do cenzury i braku tolerancji" - czytamy w artykule.

"Większość dziennikarzy jest zła na decyzję o odsunięciu Babiarza i trudno im się z nią pogodzić - stąd też powstał pomysł wystosowania czegoś w rodzaju petycji, czy listu, który będzie głosem poparcia oraz wstawienia się za redakcyjnym kolegą" - dodaje Sosnowski. - Zainwestowałem w Przemysława Babiarza osobiście. On w TVP przejął po mnie schedę. Zostawianie go na lodzie w tej sytuacji byłoby stratą - mówi nam Włodzimierz Szaranowicz, honorowy attaché prasowy reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu.

Czytelnicy zabrali głos ws. sytuacji Babiarza. "Największa choroba XXI wieku"

Pod wspomnianym artykułem wy, internauci i czytelnicy Sport.pl, wzięliście udział w ankiecie i wyrażaliście swoje opinie na temat sytuacji z Babiarzem. "Czy zawieszenie Przemysława Babiarza to dobra decyzja TVP?" - zapytaliśmy w ankiecie. Udział wzięło blisko 20 tys. użytkowników. Aż 74 proc. ankietowanych uważa decyzję TVP za złą, a 23 proc. za dobrą. Zaledwie 3 proc. czytelników stwierdziło, że nie ma zdania w tej sprawie.

"Każdy ma prawo słuchać i oglądać co chce. Ale nikt nie ma prawa indoktrynować. A właśnie postawa Babiarza w jego komentarzu - jest indoktrynacją" - pisze jeden z czytelników. "Choć reakcja przesadzona moim zdaniem, to Babiarz jest komentatorem sportowym i mam gdzieś, co myśli o świecie i jakie są jego poglądy" - dodaje drugi z nich. "Babiarz jest w TV od sportu, a nie od filozofii czy polityki", "polityczna poprawność to chyba największa choroba XXI wieku", "znowu dwa plemiona przystąpiły do walki?" - to treść części komentarzy dostępnych do przeczytania pod artykułem.