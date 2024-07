"Haniebny złoty medalista". Włosi przekroczyli granicę

Poniedziałek był trzecim dniem rywalizacji o medale na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Od rana odbywał się turniej indywidualny męskiego floretu. W wieczornym finale zmierzyli się obrońca tytułu Cheung Ka-long oraz Filippo Macchi.

"Haniebny złoty medalista". Skandaliczne zachowanie włoskich kibiców

Pierwsza część zakończyła się prowadzeniem 9:6 dla zawodnika z Hongkongu, więc był już bardzo blisko zwycięstwa, albowiem potrzebował do tego raptem pięć punktów. Włoch zdołał jednak odrobić straty, a od stanu 10:10 obaj szli łeb w łeb. Niespodziewanie to Macchi wyszedł na prowadzenie 14:12 i był tylko jedno trafienie od złota. Ostatecznie to jednak Cheung Ka-Long zdobył trzy ostatnie punkty. Ostatecznie triumfował 15:14, biorąc tytułu mistrza olimpijskiego. Włoch musiał zadowolić się srebrem.

Mecz nie obył się jednak bez kontrowersji. Sędzia Huang Hao Chih z Tajwanu podjął kilka kontrowersyjnych decyzji, w szczególności dotyczących wymiany ataku. Niespójność w niektórych werdyktach sędziego wzbudziła wielkie emocje, zwłaszcza wśród włoskich kibiców, którzy zaatakowali instagramowy profil zawodnika z Hongkongu.

Włosi twierdzili, że decydujący punkt powinien zostać przyznany Macchiemu, oskarżając Cheunga o "kradzież" olimpijskiego złota. Pojawiły się obraźliwe komentarze jak "haniebny złoty medalista" i "nie masz żadnej uczciwości". Szybko w obronie Cheunga stanęli jego kibice z Hongkongu. Niektórzy namawiali Włochów, aby powstrzymali się od zemsty. Podkreślali znaczenie fair play i przypominali innym, by nie szargali zasłużonego sukcesu Cheunga nieuzasadnioną krytyką.