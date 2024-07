Byli prezesi TVP grzmią ws. Babiarza. "Trudno to nazwać inaczej"

- Wydaje mi się, że twórczość artystyczną można interpretować na różne sposoby i nikt nie powinien tego zabraniać. Widzę, że u nas zapanowała jakaś nowość, że jednak nie wolno przedstawiać swojego punktu widzenia - mówił prezydent Andrzej Duda w rozmowie z WP SportoweFakty o sytuacji Przemysława Babiarza.

Legendarny dziennikarz w trakcie ceremonii otwarcia igrzysk pokusił się o komentarz dotyczący piosenki Johna Lennona "Imagine". - Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety - mówił na antenie, za co Telewizja Polska go zawiesiła.

Byli prezesi TVP wyrazili jasne zdanie ws. afery z Babiarzem. "Zrezygnowali z szansy"

Cała sytuacja wywołała wielkie poruszenie w mediach. Interesują się nią nie tylko Polacy, ale i zagraniczni dziennikarze. O Babiarzu pisali już w Rosji, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych czy nawet... Nowej Zelandii. Teraz do sprawy odnieśli się byli prezesi TVP. Praktycznie jednogłośnie przyznali, że stacja popełniła błąd już przed igrzyskami. Nie powinna była wyznaczać Babiarza do poprowadzenia ceremonii otwarcia. Tym bardziej że miał w przeszłości silne powiązania z poprzednią władzą.

- W sprawie Przemysława Babiarza, jak w Totolotku mamy do czynienia z wielką kumulacją. Szkoda, że nie chodzi o wygrane, a o błędy - zaczął Robert Kwiatkowski, który stał na czele TVP w latach 1998-2004. - Komentowanie inauguracji Letnich Igrzysk Olimpijskich to dla dziennikarza wyzwanie, prestiż i szansa. Dla stacji tv to też szansa - na wypromowanie nowych twarzy, sięgnięcie po nowe talenty. Nowa ekipa na Woronicza z tej szansy zrezygnowała - podkreślił w rozmowie z wirtualnemedia.pl.

Podobne zdanie w sprawie wyraził Juliusz Braun, prezes TVP w latach 2011-2015. - Inauguracja igrzysk to nie jest impreza sportowa, ale show, widowisko. Można więc było znaleźć do komentowania kogoś innego, niekoniecznie dziennikarza sportowego. Władze TVP w likwidacji wybrały jednak Przemysława Babiarza - podkreślał.

Dodał też, że nie zgadza się z decyzją stacji o zawieszeniu komentatora. - Karanie go za to co powiedział w swojej relacji, za kilka słów opinii na temat piosenki wykonanej podczas imprezy, jest skandalem. Trudno to nazwać inaczej. I nie ma znaczenia czy jego opinia była słuszna, czy nie - kontynuował.

Zarówno Kwiatkowski, jak i Braun wypunktowali TVP. Nie chodzi tylko o zawieszenie Babiarza, ale i sposób, w jaki tego dokonali. Bardzo nagłośnili całą sprawę, co w przyszłości może przynieść im jedynie szkody.

Co dalej z Babiarzem?

A co o sprawie sądzi sam Babiarz? Serwis Plejada skontaktował się z komentatorem. Ten nie miał jednak zbyt wiele do powiedzenia. "Nie mogę, przepraszam" - przekazał jedynie. Jak na razie nie wiadomo kiedy i czy w ogóle dziennikarz wróci za mikrofon TVP. Na tegorocznych igrzyskach wydaje się to małoprawdopodobne. Sam Kwiatkowski zaznaczył, że stacja poszukuje już komentatora, który mógłby zastąpić Babiarza.