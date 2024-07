Polak wybuchł po walce. "Dobrze, że nie spotkałem sędziego"

Damian Durkacz zakończył rywalizację na igrzyskach olimpijskich w Paryżu na 1/16 finału. Tam polski pięściarz przegrał na punkty z Bułgarem Ramim Mofidem Kiwanem, aktualnym mistrzem Europy w kategorii do 71 kg. Durkacz otrzymał dwa ujemne punkty od algierskiego sędziego za rzekome ataki głową i wyraźnie przegrał na kartach punktowych. Praca sędziego wywołała jednak spore oburzenie wśród ekspertów. "Sędzia ringowy walki Durkacza powinien zostać oddalony z wioski olimpijskiej" - uważał Piotr Jagiełło z TVP Sport.

- Sędzia ustawił walkę - twierdzi Grzegorz Proksa, trener męskiej kadry w boksie. Jak się potem okazało, wspomniany sędzia został wyrzucony z dalszej pracy na igrzyskach olimpijskich. Poza walką Durkacz - Kiwan arbiter podejmował niezrozumiałe decyzje także w innych pojedynkach. "Sędzia został wyrzucony, ale ani nie daje to nam satysfakcji, ani nie zwróci szansy Damianowi" - pisał Proksa na portalu X.

Durkacz jest zły na sędziego. "Inni sędziowie zachowywali się inaczej"

Teraz na temat pracy arbitra wypowiedział się sam Durkacz, z którym rozmawiała Interia. Ze słów pięściarza wynika, że jest on zdruzgotany. - Jestem zły na sędziego, bo nie dał nam poboksować, tylko dawał mi ostrzeżenia. Później oglądałem inne walki i sędziowie zachowywali się inaczej. Co się rozwinąłem i wróciłem do planu taktycznego, to dostawałem kolejne ostrzeżenie. Po walce nie spotkałem sędziego, ale to chyba nawet dobrze. Od razu schowałem się w szatni i nie miałem ochoty z nikim gadać - powiedział.

- Mam w głowie dużo myśli i trzeba to jakoś uspokoić. Trener Proksa podaje mi podobne przykłady ze swojej kariery i też mi to dużo daje. Człowiek rzadko kiedy znajduje się w takiej sytuacji, więc chciałbym trenerowi za pomoc bardzo podziękować. Jesteśmy jedną drużyną. Wiemy, jak ciężko przez pół roku zasuwaliśmy i jak wiele poświęciliśmy, a tu wyszło jak wyszło - dodaje Durkacz, odnosząc się do faktu, jak wyglądał w trakcie pojedynku z Kiwanem.

Durkacz dał też do zrozumienia, że nie zamierza w najbliższym czasie oglądać powtórki walki i na jakiś czas odpocznie od boksu. - Na boksie już się parę razy przejechałem, ale te upadki mnie wzmacniają. Teraz jednak muszę odpocząć. Nie wiem, kiedy wrócę do treningów. Na razie próbuję się uspokoić, a pewnie dopiero na jakimś zgrupowaniu przeanalizujemy wszystko z trenerem. Teraz już nic przecież nie zmienię, a niepotrzebnie męczyłbym sobie głowę - podsumował pięściarz.

Poza Durkaczem z igrzysk odpadł też Mateusz Bereźnicki (92 kg), który przegrał na punkty z Irlandczykiem Jackiem Marleyem. Dalej w grze jest Aneta Rygielska (66 kg), która po niejednogłośnej decyzji sędziów wyeliminowała Brytyjkę Rossie Eccles. Do medalu potrzebuje jeszcze dwóch zwycięstw.