Zakazany gest. Przekroczyli wszelkie granice. Wyjątkowo obrzydliwe

Reprezentacja Izraela na igrzyskach w Paryżu co rusz napotyka na spore nieprzyjemności. Sportowcy z tego kraju są regularnie obrażani, a 15 z nich miało dostawać wiadomości i telefony z pogróżkami. Gorąco było także podczas meczu piłkarskiego Izrael - Mali, gdy kibice wywiesili transparent: "Wolna Palestyna" i wygwizdali izraelski hymn. O krok dalej poszli podczas kolejnego meczu z Paragwajem.

Gigantyczna afera na meczu Izrael - Paragwaj. Krzyczeli z trybun: "Heil Hitler!"

W sobotę na trybunach stadionu Parc des Princes pojawiło się sporo kibiców z flagami Palestyny. Rozwinęli oni baner z napisem: "Olimpiada ludobójstwa", co miało nawiązywać do sytuacji w Strefie Gazy, gdzie wojska izraelskie brutalnie atakują palestyńską ludność w odwecie za atak Hamasu z października zeszłego roku. Palestyński Komitet Olimpijski domagał się wykluczenia Izraela z igrzysk na podobnej zasadzie, jak to uczyniono z Rosją. Tak się jednak nie stało.

Kontrowersyjny transparent to jednak nic w porównaniu z tym, co wydarzyło się tuż przed pierwszym gwizdkiem. Wtedy grupka fanów próbowała zagłuszyć izraelski hymn w skandaliczny sposób, skandując "Heil Hitler!" i wykonując nazistowskie pozdrowienie. Oczywiście nie zabrakło także gwizdów i buczenia.

Policja reaguje na ataki w stronę sportowców z Izraela. Będzie śledztwo

Organizatorzy próbowali zagłuszyć okrzyki antysemickiej grupy, dlatego zwiększyli moc głośników. Nie byli sobie jednak w stanie poradzić z gwizdami, które pojawiały się za każdym razem, gdy izraelscy piłkarze byli przy piłce. Demonstrantów udało się wyprowadzić dopiero po końcowym gwizdku. Sobotni mecz zakończył się wynikiem 4:2 dla Paragwaju.

Jak poinformowało Sky News, francuska policja wszczęła dochodzenie w sprawie gróźb śmierci otrzymanych przez trzech izraelskich sportowców. Z kolei organizatorzy igrzysk poprosili o wszczęcie dochodzenia w sprawie antysemickich demonstrantów podczas sobotniego meczu z Paragwajem.