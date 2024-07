Oto emerytura Zwolińskiej. Tyle będzie dostawać od rządu do końca życia

Klaudia Zwolińska spisywała się znakomicie od rozpoczęcia startu na igrzyskach olimpijskich i w najważniejszym momencie nie zawiodła. W kategorii K-1 w kajakarstwie górskim zajęła drugie miejsce, czym zapewniła sobie srebrny medal i miejsce w historii polskiego sportu. Oprócz prestiżu może liczyć także na gratyfikację finansową.

Ile wynosi emerytura olimpijska. Kiedy przysługuje? Tyle dostanie Klaudia Zwolińska

W 2024 roku MKOl nie przyznaje pieniędzy za medale olimpijskie, a World Athletics wynagradza tylko złotych medalistów. Klaudia Zwolińska dostanie jednak 200 tysięcy złotych od PKOl, kawalerkę od sponsorów, a także 70 tysięcy złotych od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z pewnością ta gratyfikacja wynagrodzi trud włożony w przygotowania do igrzysk.

Dodatkowo zdobycie medalu igrzysk olimpijskich zapewnia w Polsce emeryturę olimpijską. Ta należy się każdemu medaliście z naszego kraju, kiedy skończy on 40. rok życia i nie będzie już aktywnym sportowcem. W tym przypadku wsparcie od polskiego rządu jest dożywotnie po spełnieniu kilku warunków.

Ubiegający się o emeryturę olimpijską nie mogą być karani prawomocnym wyrokiem, w trakcie kariery nie mogą być zawieszeni za doping jednorazowo na dłużej niż 24 miesiące lub wielokrotnie na dowolny okres. Emerytura z kilku medali nie sumuje się, ale przysługuje za osiągnięcia indywidualne i drużynowe.

A ile wynosi świadczenie dla olimpijczyków? Stawka może zmieniać się co roku, bo ustalana jest na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej. Tę kwotę ustala ustawa budżetowa, a dla medalistów IO mnożona jest jeszcze razy 1,8, co ustala ustawa o sporcie. W 2024 roku emerytura olimpijska wynosi więc 4203,04 zł brutto. W tym momencie w Polsce średnia emerytura to 3516,95 zł brutto.

- Nie chciałabym, żeby ktoś odebrał to jako narzekanie, bo mam najlepszą pracę na świecie. Chodzi o to, co będzie po karierze. Skończę pod mostem? - pytała Zwolińska 12 miesięcy temu w rozmowie z Polsatem Sport. Wówczas sama opłacała sobie przygotowania do zawodów, treningi i wyjazdy. Medal igrzysk olimpijskich prawdopodobnie zapewnił jej więc dość spokojną przyszłość.