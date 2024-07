Znakomite wieści dla Igi Świątek! Światowa nr 6 wylatuje z igrzysk

We wtorkowe popołudnie Iga Świątek będzie walczyć o awans do ćwierćfinału turnieju podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Jej rywalką będzie Chinka Xiyu Wang. Na razie Polka może być zadowolona nie tylko ze swojej dyspozycji, ale też faktu, że część jej rywalek już odpadła z turnieju. W poniedziałkowy wieczór do tego grona dołączyła Amerykanka Jessica Pegula, która po trzysetowej rywalizacji odpadła z Ukrainką Eliną Switoliną.

