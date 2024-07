Kompromitacja TVP! To był pic na wodę, fotomontaż. Oto prawda o Babiarzu [OPINIA]

Przemysław Babiarz wciąż jest polskim numerem jeden igrzysk olimpijskich w Paryżu. Zawieszonemu po ceremonii otwarcia komentatorowi TVP uwagę poświęciły największe tytuły świata. Na przykład niemiecki "Bild", amerykański "Washington Post" czy arabska Al Jazeera. Już wszyscy wiedzą, że w Polsce złego słowa nie można powiedzieć na Johna Lennona i jego "Imagine". Nawet jeśli byłyby to jego własne słowa.

Bo to sam muzyk powiedział o "Imagine", że to "właściwie manifest komunistyczny". I właśnie te słowa nieudolnie próbował zacytować Przemysław Babiarz, mówiąc: "Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety".

Co tu ukrywać. Słabo to wyszło. Zwłaszcza że dziś utwór funkcjonuje już w oderwaniu od twórcy. Nikt nie widzi w nim tego, co było modne w latach 70. Dziś "Imagine" uważa się za hymn o tęsknocie za pokojem. Ale i w tym kontekście brzmi w czasie igrzysk kuriozalnie.

Trochę to jednak osobliwe śpiewać o marzeniu, by nie było krajów i narodów, gdy centralną częścią ceremonii otwarcia jest parada uczestników, którzy prezentują swoją odrębność nie tylko przez flagi i barwy narodowe, ale również przez specjalnie przygotowane stroje, bardzo często nawiązujące do lokalnej historii i tradycji.

Jak tu śpiewać o jedności i zatarciu różnic, gdy główną pozycję w igrzyskach olimpijskich zajmuje klasyfikacja medalowa, z której kibice z poszczególnych krajów czerpią dumę albo smutek - w zależności, gdzie na tej skali odnajdują swój kraj.

Jak tu śpiewać o wyzbyciu się posiadania, skoro na prawie każdego medalistę czekają w kraju sowite nagrody, a dla wielu jeszcze państwowa emerytura po zakończeniu kariery.

Igrzyskom olimpijskim bliżej do słów George'a Orwella niż wizji z Lennona z "Imagine". To autor "Roku 1984" napisał w 1945 r.: "Na poziomie międzynarodowym sport szczerze naśladuje działania wojenne. Ale istotną rzeczą nie jest zachowanie graczy, ale postawa widzów, a za nimi narodów, które wpadają w furię z powodu tych absurdalnych zawodów i poważnie wierzą — w każdym razie przez krótki czas — że bieganie, skakanie i kopanie piłki są testami cnót narodowych".

Moim zdaniem "Imagine" pasuje do igrzysk jak pięść do nosa. Na szczęście moja opinia nie obchodzi kogoś tam na górze, kto mógłby się wściec i wykonać telefon do właściwych osób, aby postąpić ze mną jak z Przemysławem Babiarzem. Bo jak ustalił Kacper Sosnowski ze Sport.pl, telefon odnośnie pozbawienia pracy komentatora TVP przy igrzyskach przyszedł z samej góry. Wyżej niż obecny dyrektor generalny będącej w likwidacji spółki Telewizja Polska Tomasz Sygut.

To po tym telefonie w programie 19:30 w TVP Marek Czyż wygłosił słynne już oświadczenie przygotowane przez Dział Komunikacji TVP, w którym czytamy m.in.: "Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie".

Gdybym nie słyszał, co powiedział Babiarz, to po tych słowach pomyślałbym, że dopuścił się naprawdę grubej przewiny. Bo co znaczy, że dopuścił się złamania "zasad tolerancji, zrozumienia i pojednania"? Od razu na myśl przychodzą najbardziej obrzydliwe dyskryminujące innych zachowania czy słowa. Kto by pomyślał, że chodzi tylko o wymowę piosenki z 1971 roku, która wtedy rzeczywiście była odbierana jako komunizująca?

Ale nowe światło na całą sprawę rzuca poniedziałkowe oświadczenie Jakuba Kwiatkowskiego, dyrektora TVP Sport. Okazuje, że z tym złamaniem zasad to tak naprawdę guzik prawda. Po prostu Babiarz dostał przykaz od szefostwa: buzia w ciup i żadnych własnych przemyśleń społeczno-politycznych. I ten właśnie przykaz Babiarz złamał, krytykując piosenkę Lennona.

To ja się teraz pytam: telewizjo Polska, dlaczego w swoim oświadczeniu wytoczyłaś grube działa o złamaniu standardów tolerancji, zrozumienia i pojednania przez swojego długoletniego komentatora, skoro chodziło tylko o niewypełnienie polecenia służbowego?

I żeby nie było. Też uważam, że sport i jego komentatorzy powinni być jak najdalej od polityki, zwłaszcza krajowej, najbardziej polaryzującej. Wielokrotnie to pisałem. Niech sport będzie miejscem spotkania, a nie skakania sobie od oczu. Ale przecież Babiarz nie komentował w piątek pływania czy lekkiej atletyki, jak słusznie zauważył redaktor Patryk Słowik na portalu X, ale ceremonię otwarcia, która cała przesiąknięta była polityką. Generalnie Babiarz mógł się na niej wywrócić niewłaściwą interpretacją, czyli taką, która nie spodoba się obecnie rządzącym, w każdym momencie. I tak ma szczęście, że wyleciał w powietrze tylko na Lennonie, bo min było znacznie więcej.

I na koniec. Nie urodziłem się wczoraj, żeby nie rozumieć, że w gruncie rzeczy Kwiatkowski w swoim oświadczeniu między wierszami przyznał, iż Babiarz wyleci z TVP, bo tłum akolitów obecnej władzy widzi w nim człowieka PiS i codziennie pytał w mediach społecznościowych, co on jeszcze robi przy Woronicza.

W końcu się doczekali. Jasny przekaz poszedł w świat: panie i panowie dziennikarki i dziennikarze, buzia w ciup, bo jak ktoś się wścieknie, to i w waszej sprawie zadzwoni.

