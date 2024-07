Tak wygląda klasyfikacja medalowa po trzecim dniu igrzysk. Spadek Polski! [TABELA]

W Paryżu o olimpijskie medale i wieczną chwałę rywalizuje ponad 10,5 tys. sportowców. Spośród nich 213 to biało-czerwoni. Reprezentanci Polski, póki co mogą się pochwalić jednym zdobytym medalem. Nadzieje na to, że uda się poprawić wynik z poprzednich igrzysk są jednak nadal żywe. Wówczas Polacy zajęli 17. miejsce w klasyfikacji medalowej. Zdobyli 14 krążków.

Zobacz wideo Klaudia Zwolińska zdobyła srebro na igrzyskach. "Na dole trasy oddałam złoty medal"

- Ciesze się przede wszystkim, że byłam solidna, bo pilnowałam, żeby grać swój tenis, z odpowiednią dozą cierpliwości - mówiła Iga Świątek po poniedziałkowym wygranym spotkaniu z Diane Parry. Liderka światowego rankingu jest już w III rundzie turnieju olimpijskiego. Jawi się jako główna faworytka - nie tyle, co do medalu, co do olimpijskiego złota. Na nie trzeba będzie jednak poczekać.

Poniedziałek był dniem, w którym Polska nie dołożyła żadnego krążka. To oznacza, że po trzech dniach rywalizacji jedynym łupem pozostaje srebro Klaudii Zwolińskiej, naszej kajakarki.

Po trzech dniach najwięcej medali mają Amerykanie. Stany Zjednoczone już 20 razy mogły świętować podium swoich reprezentantów i reprezentantek. Nie oznacza to jednak, że ten kraj zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej.

Liderem jest Japonia, która wyprzedziła Australię. Zawodnicy i zawodniczki z Kraju Kwitnącej Wiśni mają na koncie sześć złotych medali, dwa srebrne i cztery brązowe. Na podium klasyfikacji medalowej są jeszcze Francja i Chiny. Polska zajmuje obecnie 20. miejsce.

Klasyfikacja medalowa po poniedziałku 29 lipca: