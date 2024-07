Igrzyska olimpijskie 2024. O której dziś startują Polacy? [Harmonogram]

Polscy sportowcy od kilku dni walczą o jak najlepsze wyniki podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Dotychczas jako jedyna medal zdobyła Klaudia Zwolińska w kategorii K-1 w kajakarstwie górskim. Być może 30 lipca okaże się szczęśliwą datą dla kolejnych zawodników.

Igrzyska olimpijskie 2024. Kiedy gra Iga Świątek? Harmonogram igrzysk olimpijskich

Wtorkowe zmagania będą wyjątkowo ekscytujące dla polskich sportowców, a także śledzących ich poczynania kibiców. To ze względu na bardzo napięty harmonogram. Wszystko rozpocznie się już o godzinie 9:00, gdy siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak zagrają z Australijczykami, a intensywny dzień zakończy walka Julii Szeremety w 1/16 finału turnieju bokserskiego, zaplanowana na godzinę 22:24.

We wtorek 30 lipca w akcji zobaczymy też kilka polskich gwiazd. W trzeciej rundzie kobiecego singla zagra Iga Świątek, której rywalką będzie Xiyu Wang - dotychczas Polka zagrała z tą przeciwniczką raz (kilka miesięcy temu w Madrycie) i pewnie wygrała 6:1, 6:4. Do startów wróci także Zwolińska, która powalczy w kajakarskim slalomie, a wśród mężczyzn zrobi to Mateusz Polaczyk. Polskich kibiców czekają także emocje związane ze startami pływaków, szpadzistek czy reprezentacji koszykarzy 3x3, którzy w dramatycznych okolicznościach wywalczyli kwalifikację na igrzyska.

Igrzyska olimpijskie 2024. Kiedy wystąpią Polacy? Harmonogram na wtorek 30 lipca:

Siatkówka plażowa:

9:00 - grupa C: Polska (Michał Bryl, Bartosz Łosiak) - Australia

Judo:

10:00 - faza eliminacyjna kategorii do 63kg kobiet, Angelika Szymańska vs Savita Russo (czwarta walka na macie nr 2)

od 16:00 - ew. repasaże, półfinały i walki o medale

Tenis stołowy:

11:00 - 1/32 finału, Natalia Bajor vs Fu Yu

Pływanie:

11:00 - 200 m st. motylkowym mężczyzn, eliminacje (Michał Chmielewski, Krzysztof Chmielewski)

11:17 - 100 m st. dowolnym mężczyzn, eliminacje (Jakub Majerski)

12:47 - 100 m st. dowolnym kobiet, eliminacje (Kornelia Fiedkiewicz)

13:01 - 200 m st. klasycznym mężczyzn, eliminacje (Jan Kałusowski)

20:30 - ew. półfinały 100 m st. dowolnym mężczyzn

20:42 - ew. półfinały 200 m st. motylkowym mężczyzn

21:25 - ew. półfinały 100 m st. dowolnym kobiet

21:47 - ew. półfinały 200 m st. klasycznym mężczyzn

Żeglarstwo:

12:05 - skiff kobiet, wyścigi 7-9 Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak

12:13 - windsurfing mężczyzn, wyścigi 2-6, Paweł Tarnowski

12:33 - windsurfing kobiet, wyścigi 3-7, Maja Dziarnowska

14:35 - skiff mężczyzn, wyścigi 7-9, Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki

Jazda konna:

13:06 - ujeżdżanie drużynowe i indywidualne, Sandra Sysojeva (grupa B)

13:28 - ujeżdżanie drużynowe i indywidualne, Katarzyna Milczarek (grupa F)

14:04 - ujeżdżanie drużynowe i indywidualne, Żaneta Skowrońska-Kozubik (grupa G)

Łucznictwo:

13:44 - 1/32 finału, Wioletta Myszor vs Ankita Bhakat

od 14:23 - ew. 1/16 finału

Szermierka:

13:30 - ćwierćfinał szpady kobiet, Polska - USA

15:00 - ew. walki o miejsca 5.-8.

15:50 - ew. półfinały

16:40 - ew. walki o miejsca 5.-6. i 7.-8.

19:30 - ew. walka o brąz

20:30 - ew. finał

Kajakarstwo:

15:00 - slalom, eliminacje C1 kobiet, 1. wyścig, Klaudia Zwolińska

16:00 - slalom, eliminacje C1 mężczyzn 1. wyścig, Mateusz Polaczyk

17:10 - slalom, eliminacje C1 kobiet, 2. wyścig, Klaudia Zwolińska

18:10 - slalom, eliminacje C1 mężczyzn 2. wyścig, Mateusz Polaczyk

Tenis:

nie przed 19:00 - trzecia runda singla kobiet, Iga Świątek vs Xiyu Wang

Koszykówka 3x3:

22:05 - faza grupowa, Polska (Adrian Bogucki, Filip Matczak, Michał Sokołowski, Przemysław Zamojski) vs Francja

Boks: