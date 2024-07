Rosjanie zauważyli, co na IO zrobiła Ukrainka. Natychmiast jej to wytknęli

Olga Charłan świetnie zaprezentowała się na igrzyskach olimpijskich. Ukraińska szermierka była w bardzo dobrej dyspozycji i awansowała do półfinału. Tam przegrała jednak z Sarą Balzer. W meczu o trzecie miejsce pokonała Koreankę Choi Se-Bin i tym samym sięgnęła po brązowy medal.

Rosjanie przypomnieli sobie o Oldze Charłan. Wystarczył jeden gest

Jedną z rywalek, którą pokonała po drodze Charłan, była pochodząca z Azerbejdżanu Anna Baszta. To spotkanie zwróciło uwagę Rosjan. Portal Sports.ru przekazał, że Baszta przyszła na świat w miejscowości Toljatti, która znajduje się na terenie Rosji i do 2019 roku reprezentowała ten kraj. Dodali, że po starciu Charłan przytuliła się z rywalką. Do czego nawiązali dziennikarze?

Chodzi o sytuację z zeszłorocznych mistrzostw świata. Wówczas było bardzo głośno o zachowaniu Charłan. W 1/32 finału rozgrywek zmierzyła się z Anną Smirnową. Charłan wygrała, a po starciu nie podała ręki Rosjance, tylko podeszła do niej i wymierzyła w jej kierunku szablą. Smirnowa była bardzo niezadowolona z zachowania rywalki i ostentacyjnie usiadła na krześle. Wszytko musiał zakończyć sędzia, który po 40 minutach zabrał krzesło i pożegnał Rosjankę, a Charlan została finalnie zdyskwalifikowana. Powodem takiego zachowania Ukrainki była oczywiście wojna na terenie jej kraju, którą rozpoczęli Rosjanie.

- Nasza reprezentantka przegrała, ale mimo tego znalazła siłę, żeby wyciągnąć rękę do rywalki. Niestety ukraińska szpadzistka została wychowana w nienawiści do Rosji i zamiast ręki wyciągnęła szpadę - grzmiał były reprezentant Związku Radzieckiego w piłce nożnej, Anzor Kawazaszwili.

Olga Charłan jest bardzo utytułowaną ukraińską szablistką. Na koncie ma między innymi złoto na igrzyskach olimpijskich w Pekinie, a także srebro i brąz w Rio.